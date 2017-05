Volt párjára bízza fiát Anikó - interjú

Önálló talkshow-t vezethet Nádai Anikó, ő az új Mónika – mondják róla. Nem könnyű örökség, hiszen Mónika majd’ tíz éven át vezette úgy a műsort, hogy versenytársai megszorongatni sem tudták. Anikót a forgatási szünetben faggattuk.

Hasonlít majd a műsor a Mónika-, esetleg a Balázs- show-ra?

Alapvetően a show jellege beszélgetős műsor, és olyan problémákat hozunk fel, amik mindenki hétköznapjaiban jelen lehetnek. Nem szeretném összehasonlítani semmilyen korábbi műsorral, mert az Anikó-show annyiban biztos más lesz, hogy én vezetem, ami nekem hatalmas dolog.

Nem is kért tanácsot Balázstól vagy Mónikától?

A stáb, amivel együtt dolgozom, hatalmas támaszt jelent, mindennap leülünk, és megbeszéljük, hogy ők mit látnak, hogyan reagálok, mi lehetne másmilyen kicsit. Alig várom, hogy a nézőknek mi lesz a véleménye.







Anikó ígéri, az ő műsora más lesz, mint Mónikáé volt © Debreczeni Zita

Mit szólt, amikor megtudta, hogy megkapta a műsort?

Nagyon izgultam. Eleve izgulós típus vagyok, a Farm és a ValóVilág powered by Big Bro­ther alatt is rettentően izgultam. Többször attól tartottunk, nehogy rosszul legyek, de ez csak az adrenalin, ami egy idő után elmúlik nálam. Megtisztelőnek éreztem, hogy az RTL Gold legújabb műsorához felmerült a nevem, és most a stúdióban állva a hatalmas felirat alatt, ami a nevem, nagyon-nagyon úgy érzem, hogy megérkeztem.

Hogyan dolgozza fel, ha egy-egy keményebb téma kerül elő a beszélgetések alkalmával?

Nehéz kérdés, mert nyilván sok olyan helyzet van, ami lehet, hogy velünk, velem, vagy akár valamelyik tévénézővel is megtörtént. Ilyenkor megpróbálok objektív maradni, hiszen én csak mediátorként veszek részt a műsorban, tehát aki oda eljön, az valaki mással szeretné megosztani a gondját, a kérdéseit, vagy esetleg a sérelmeit. De alapvetően meghatnak a történetek, igen.







A műsorvezető boldog, amikor a stúdióban a hatalmas Anikó felirat alatt áll © Debreczeni Zita

Ki vigyáz a kisfiára a forgatási idő alatt?

Továbbra is anyukám, aki a legnagyobb segítség nekem, és természetesen Patrik apukája is. Ők segítenek, így végre az RTL Gold képernyőjén találkozhatnak velem a nézők nap mint nap júliustól, amit már nagyon vártam! Ígérem, bearanyozzuk majd a napjaikat!

Előttem az utódom Könnyű lesz összehasonlítani Mónika régi és Anikó új show-ját, a két műsorvezetőt. Az RTL Gold nevű csatornán ugyanis nem Nádai Anikóé lesz az egyetlen talkshow: előveszik a kultikussá vált Mónika-show-t is, és éppúgy naponta fogják vetíteni a régi adásokat, mint Anikó friss műsorát.