Virágeső hullt Bangó Margitra

Száz szál vörös rózsával állított be egy futár Bangó Margithoz. Az unokája rögtön az énekesnő elé állt: valljon színt, ki a lovagja!

Bangó Margit szerint ilyen virágcsokor csak a mesében létezik. Amióta megkapta a száz szál rózsát, csak ül mellette, és gyönyörködik. Az énekesnő nem hitt a szemének, amikor a kapuban meglátta, elképzelni sem tudta, kitől és miért kapta élete legnagyobb rózsacsokrát, amely most egy hatalmas fazékban tündököl.

– Szoktam kapni virágot, de ekkora csokornak még nem örülhettem. Épp néztem a tévében a kedvenc sorozatomat, amikor csöngettek. Komolyan mondom, még a lélegzetem is elállt. Az hagyján, hogy én nem bírtam el, de még az ajtón is alig tudtuk átpasszírozni! Ötletem sem volt, hogy kitől kaphattam. Az unokám mondta is, hogy mama, most be kell vallanod, ki ez a lovag! – büszkélkedett a Borsnak Bangó Margit.







Olyan rajongói küldték a száz szál rózsát, akikkel az énekesnő még nem találkozott személyesen

Amikor kiderült, ki halmozta el virággal, még jobban megdöbbent: egy kislánytól és annak szüleitől, akikkel még soha nem találkozott.

– Olyan felemelő érzés, hogy ennyire szeretnek! Teljesen elérzékenyültem. Külföldön él ez a család, de hétvégén itthon lesz, és egy összejövetelén én leszek a meglepetésvendég. A kislány nagymamája híres operaénekes-nő volt, ismertük egymást, nemrég halt meg. A kicsilány tudja, hogy milyen vagyok, hogy a család a mindenem, ezért mondtam is neki, hogy unokámmá fogadom, noha tudom, hogy a nagyiját nem pótolhatja senki – mesélte Margit.