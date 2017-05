Vilmos 500 millióra tartja Katalin melleit

Öt éve fotózták le a melltartó nélkül napozó Katalin hercegnét. A trónörökös pár félmilliárd forintot követel a képeket megjelentetô magazintól.

Bár csak pár napig voltak elérhetőek a világhálón a félmeztelen Katalin hercegnéről készült képek 2012-ben, a királyi párnak még mindig, napról napra szembe kell nézni a provance-i nyaralás következményeivel. A fényképek egy pillanat alatt bejárták a világsajtót, a fotókat megvásároló Closer magazin busás haszonra tett szert. Ez érthető, korábban a királyi család egyetlen tagjáról sem jelent meg ilyen intim gyűjtemény – talán azért sem, mert Katalin előtt nemigen engedték meg maguknak azt, hogy félmeztelenül na­pozzanak.







Vilmosnak állítólag azért is okozott fájdalmat a lesifotó, mert édesanyja halálára emlékeztette © AFP

Vilmos hercegék a megjelenés napján perbe fogta a magazint, a kínos és jogilag is bonyolult ügy azóta is zajlik: tegnap derült ki, a királyi pár 1,3 millió fontot követel a Closertől, és további 42 ezer fontot egy francia magazintól a képek utánközléséért. Ha a bíróság egyet­ért az összeggel, közel ötszázmillió forintnak megfelelő összeg lehet a kártérítés.

Vilmos ügyvédje szerint a hatalmas summa nagyon is jogos, mivel a magazin durván sárba tiporta Katalin személyhez fűződő jogait, és nagy fájdalmat okozott a hercegnek, mivel a paparazzó eljárása édesanyja, Diana halálára emlékeztette.







A Closer magazin sokat keresett a lesifotók közlésével © AFP

A magazin jogászai szerint viszont irreális a követelés, és Vilmosék képmutatóak, csak pénzt akarnak kovácsolni Diana emlékéből.

– Az állami és magánéletük annyira összefonódott, hogy ebben az esetben sem lehet elválasztani. Különösen nevetséges az összeg annak fényében, hogy a pár esküvőjét 2011-ben a Wensminster apátságban több mint kétmillióan követték élőben – érvelt a bíróságon Paul-Albert Iweins ügyvéd.

Paparazzók kergették halálba Dianát

Bár a britek körében most is népszerűek a királyi család tagjai, a sajtó előszeretettel tépázza meg tekintélyüket a magánéletük kiteregetésével. 1936-ban VIII. Eduárd király még a trónról is lemondott – többek között – az ellene folytatott sajtóhadjárat miatt, miután kiderült, hogy egy többszörösen elvált amerikai asszonnyal esett szerelembe, és el is veszi feleségül.









A legemlékezetesebb Diana hercegné esete, aki 1997-ben vesztette életét autóbalesetben. Károly hercegtől egy évvel korábban vált el hivatalosan, de ekkor már Dodi al-Fayeddel járt. A szerelmeseket éppen paparazzók üldözték, amikor egy aluljáróban kocsijuk a falnak csapódott.