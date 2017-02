Villalakóval csalja barátnőjét Pumped Gabo?

A Velvet videója alapján Pumped Gabó VV Zsófival csalja barátnőjét Sebestyén Ágit. Pedig komoly kapcsolatnak indult, szerepeltek többek között a Nyerő párosban és a Playback párbajban is.

Most azonban a Blikk és a Velvet is igen kompromitáló videókat tett közzé. Előbbin Gabo arra kéri a volt villalakót, hogy vegye le a fehér pólóját, aki ezt meg is teszi. Próbálja trükkösen, de a táncáról elhíresült celeb túljárt az eszén, és egy szál melltartóban térdel csak a fekvő fiú előtt.

A Velvet videója még ennél is tovább megy – bizonyos értelemben –, ugyanis a fiatalok ezen a kiszivárgott videón csókolóznak is.

A Velvet megkereste VV Zsófit, hogy miért szivárogtatta ki a videókat, amire annyit válaszolt:

„Elegem van abból, hogy Gabo csak szórakozik velem. Pár hete történt ez, azóta írogat. Most is azzal jött, hogy menjek át, ismételjük meg a múltkori estét, de unom, hogy folyton kihasznál.”

Mindez nem sokkal azután, hogy az RTL bejelentette az RTL Spike csatornán Gabóval és Ágikával egy közös valóságshow-t indít el.