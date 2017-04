Végre megtörtént: így jegyezte el Pataki Ádám Claudiát

Családi vakáción hangzott el a nagy kérdés.

Noha már közös gyermekük is született, hosszú ideig nem kelhetett egybe Pataki Ádám és Liptai Claudia, hiszen a férfi még házas volt - március elején azonban a férfi csendben elvált ikrei édesanyjától, így nem lehetett kérdéses, hogy hamarosan megkéri a műsorvezetőnő kezét. Azt azonban senki sem tudhatta, mikor és miképp...

Nem kell a szomszédba mennie egy kis romantikáért Pataki Ádámnak, aki egy családi vakáción tette fel a nagy kérdést - ám nem is akárhogy. A több mint húszfős baráti társaság egyik tagjának ugyanis az utazás utolsó napján tartották a születésnapját. Mindenki úgy tudta, őt köszöntik fel - számolt be a lánykérésről a Best magazin. Az egyik barátnő belekezdett egy levél felolvasásába. Claudia csak a harmadik mondatnál jött rá, hogy ezek a sorok bizony Ádámtól neki szólnak - amit hamarosan a klasszikus térdre ereszkedés követett. Clau természetesen igent mondott.







Ádám igazi romantikus lánykérést eszelt ki

"Rettentően izgultam, hogy minden úgy történjen, ahogy elterveztem. Bizonyos tekintetben régi vágású férfi vagyok, fontos nekem a házasság intézménye, az összetartozás hivatalossá tétele. Szerettem volna, hogy a lánykérés igazán romantikus legyen" - árulta el a lapnak Ádám.

"Leírhatatlan öröm, hogy ádám úgy kérte meg a kezem, hogy körbevettek a szeretteim, a kislányom, és persze ott volt a kezében a kisfiunk" - tette hozzá Claudia.