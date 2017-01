Végre kiderült, kit utánoz annyira Vajna Timi - leleplező fotók

Le fog esni az álla, az biztos. Nem akárkit szúrt ki magának.

Lassan két hete fotózzák és filmezik a Maldív-szigeteken Vajna Timit, aki látszólag úgy pózol Marcos Mello Cavallaria kamerája előtt, mint a legnagyobb profik. Az exkluzív nyaralással egybekötött filmezésre Timi alaposan ki is gyúrta magát, hogy a legjobb formájában készülhessen el a pár másodperces videó. Amire ugyan nem tudni, mi szükség van, az azonban biztos, hogy Timi mindent alaposan megszervezhetett a nagy munkára, ugyanis azt a szakembert kérte fel, aki Alessandra Ambrosiót is filmezte és fotózta a GQ magazin számára. Timi természetesen alaposan dokumentálja már a munkafolyamatot is, amiből pedig az látszik, kisfilmje határozottan olyanra készül, mint a híres brazil szupermodellé. Pontosan ugyanolyanra.

Pár héttel ezelőtt a brazil modell így feszített egy szákban, miközben Cavallaria filmezte:

Vajna Timi sem volt rest, ilyen felvétel neki is kell!

Timi egyébként ezt a fürdőrucit nagyon szereti, bő fél éve egy luxusjachton pózolt ugyanebben.

A L'Oreal egyik arca, Isabeli Fontana is volt már a filmes modellje.

A függőágyazást Andy Vajna felesége sem hagyhatta ki. Talán épp ugyanabban fekszenek?

És ha minden igaz, valami ehhez hasonlót láthatunk majd végeredményként: