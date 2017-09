Varnus Xavér: Törőcsik Mari a paróka miatt neheztelt Makk Károlyra

Hogyan lehet, hogy míg a baráti társaságban mindenki tegeződött, Törőcsik Mari és Makk Károly következetesen magázódtak? Varnus Xavér régi, megható történetet hallott.

A világhírű orgonista, Varnus Xavérnak köszönhetően láthatta utoljára imádott színésznőjét, Törőcsik Marit Makk Károly. Az életének 92. évében, augusztus 30-án elhunyt rendező sokat pihent balatoni házában, és amikor tudomást szerzett róla, hogy Törőcsik Mari fel fog lépni a Xavér szervezte nyári zenei fesztiválon, kérte az orgonaművészt, hogy vigye el hozzá.

– Most két esztendeje, hogy Törőcsik Mariskát hoztam le a Balatonhoz, nyári zenei fesztiválunkra, ahol Érdi Tamás estjén Pilinszkyt szavalt. Indulás előtt Makk Károly telefonált: Gyertek el hozzám Marival! Szeretnék még egyszer találkozni vele! – írta Xavér Facebook-oldalán.

Tény, csodás délutánt töltöttek együtt, senkinek nem jutott akkor eszébe, hogy ez lehet a két művész utolsó találkozása. A kedvességéről és közvetlenségéről is ismert Kossuth-díjas rendező szinte mindenkit tegezett. Akkor azonban jött a meglepetés: kiderült, hogy Törőcsik Marival, akivel a nagy sikerű Szerelem című filmben együtt dolgozott a rendező, mindvégig megőrizték a magázódó formát. Azt mondják, színészberkekben ez a feltétel nélküli tisztelet, és szeretet félreismerhetetlen jele. Csakhogy a filmes egy korábbi, évekkel ezelőtt adott interjújából kiderült, hogy Törőcsik Mari kicsit neheztelt rá, amiért a Cannes-ban is díjazott filmben parókát adott rá. De nem volt kellékgyűrű sem. Kolléganője, Darvas Lili adta neki kölcsön a sajátját, amelyet férjétől, Molnár Ferenctől kapott. Ez lehetett a magázódás oka. A délután, persze, szépen telt, ma is szívesen eleveníti fel Xavér.







„Makk Károly telefonált: Gyertek el hozzám Marival pár percre! Szeretnék még egyszer találkozni vele!” © Knap Zoltán, MTI

– Akkor tudtam meg, hogy Károly felesége kanadai, és mivel én is kanadai állampolgár vagyok, volt miről beszélnünk. Törőcsik Mari és a rendezô csipkelődtek. Soha többé nem találkoztak. Makk Károllyal már én is csak kétszer. Meghívott 90. születésnapjára, aztán másfél hónapja beszélgettem vele utoljára – mondta szomorúan a Borsnak az orgonaművész.