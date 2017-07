Változás jöhet a Barátok köztben: Sztárek Andreát fiatalabbra cserélik?

Sokan emlékezhetnek rá: 2015 januárjában jelentették be, hogy 17 év után távozik a Barátok közt producere, Kalamár Tamás. Helyét Rozgonyi Ádám vette át, aki viszont két és fél év után megy el a sorozattól. Tulajdonképpen a nézőket olyan nagyon nem is érdekli, hogy ki a kreatív producer. Nekik az a fontos, hogyan alakul kedvenceik élete a Mátyás király téren. A kreatív producerváltás annyiban érdekes lehet, hogy érinti-e a színészeket? Ki megy, ki marad, illetve lesznek-e új szereplők?







Elképzelhető, hogy Andrea úgy dönt, hogy színházi elfoglaltságai miatt elhagyja a Barátok köztöt © Bánkúti Sándor

A Rozgonyi-érában érkezett a sorozatba Sztárek Andrea, aki dr. Mórocz Emília börtönpszichológust alakítja. A színésznő a forgatókönyvírásban is részt vett, és jó barátságot ápol Rozgonyival. Abszolút főszerepe lett a sorozatban, kapott maga mellé családot és szerelmet is. Sorozatbeli lánya Kővári Natasa, akit a szép, fiatal színésznő, Mezei Léda alakít. Egy anyára is szükség volt, Gál Irmát Borbáth Ottília játssza. És persze a szerelem se maradhat el, akkor sem, ha már nem fiatal Emília. Mivel Rékasi nem ment vissza sérülése miatt a sorozatba, érkezett a talpig úriember, Hárs Félix, akit Lux Ádám személyesít meg.

A kérdés az, mi lesz ezzel a szállal, ami az utóbbi időben igen jelentős szerepet, terjedelmet kapott a Barátok közt­ben? A szereplők vajon maradnak, vagy szépen kikopnak a Mátyás király térről?







Börtönpszichológust alakít a népszerű sorozatban © RTL Klub

– Sztárek Andrea az egyik főszereplő, és igen erős ez az új sztori vonal. Nem biztos, hogy szerencsés volt öregíteni a sorozatot – mondja egy benn­fentes in­formátorunk.

– El­képzelhető, hogy Andrea magától úgy dönt, hogy színházi elfoglaltságai miatt elhagyja a sorozatot. Persze az is lehet, hogy az új kreatív producer dönt úgy, hogy fiatalít, ezért dr. Mórocz Emília karaktere búcsúzik. Ezt még túl korai lenne biztosan megmondani. Nyári szünet van, Szerencsés Gabriella, az új producer, aki eddig rendezte a sorozatot, július végétől veszi át a munkát. De bármi benne lehet a kalapban. Az viszont biztos, hogy jönnek új szereplők. Mivel rossz döntés volt az öregítés, úgy gondolom, hogy fiatalok lesznek.