Válótársak: átok ül a stábtagokon?

Az élet a legjobb forgatókönyvíró, s nagyon úgy fest, az RTL Klubnak sem kellett volna drága pénzért megvásárolnia a Válótársak történetét a hollandoktól, elég volna csak körülnézni a színészek és rendezők háza táján, ha ihletre van szükségük.

A sorozat több férfi színésze és immár a főrendezője is szakítófélben van, pont mint a holland széria történetében. Talán átok ül azokon, akiknek köze van a forgatásokhoz? Elsőként Stohl Andrásról de­rült ki, nyolc év és két közös gyermek után elköltözött Ancsikától. A sorozat Sáfár Bálintját alakító 49 éves színész sokszor hangoztatta, néha úgy érzi, szeretne egyedül lenni, bár imádja a gyerekeit, zavarja a gyerekzsivaj.







Stohl András, a sorozat főszereplője nemrég vált külön párjától

– Elfáradt a kapcsolatunk, mindkettőnknek úgy a jobb, ha külön utakon folytatjuk. A híresztelésekkel ellentétben nincs másik nő az életemben, de ha úgy adódik, nyitva a szívem – nyilatkozta Stohl András a Best magazinnak.

Stohl karakterének öccsét, Pétert Nagy Ervin alakítja, aki tíz év után szakított kislánya édesanyjával, Váczi Rozival. Ahogy Stohlnak is a legfontosabbak a gyerekek, színészkollégája sincs ezzel másképp. Annak ellenére, hogy már elköltözött otthonról, heti 4-5 napot, sőt még a hétvégéket is a hat és fél éves Lolával tölti, ugyanis mint minden lányos apuka, „szerelmes" a kislányába. Ervin egyébként Stohlhoz hasonlóan bevallottan nyughatatlan típus.







Nagy Ervin tíz év után szakított kislánya édesanyjával

– Rozival egy éve megállapodtunk, hogy külön folytatjuk tovább. Azóta mindketten új életet kezdtünk, amelyben természetesen a kislányunknak ugyanolyan helye van, mint amikor még együtt voltunk az anyukájával – mondta az apuka a Story magazinnak.

De nem csak a színészek estek bele a széria átkába: Kovács Dániel Richárd főrendező éppen január első hetében jelentette be, különköltöztek Nádai Anikóval. Kisfiuk nemrég lett egy­éves, s bár állításuk szerint közös megegyezéssel lett vége a kapcsolatuknak, egyes pletykák szerint egy harmadik tette tönkre a szerelmet.







A főrendező (jobbra) elköltözött Nádai Anikótól

Gerjeszthették egymást

Rusz Edit szerint egyáltalán nem meglepő az, hogy ennyi válás, szakítás van a Válótársak háza táján, de közel sem azért, mert a színészek szerepe vagy a forgatókönyv ezt sugallná.

– Egy közösségben, pláne egy baráti társaságban nem ritka, hogy nagy élethelyzeti döntéseken közel egy időben mennek át többen is. Ha ugyanis már egyik megteszi, és a következő is hasonló szituációba keveredik, könnyebb a másodiknak is a kitaposott úton menni, mint egy sajátot kialakítani – magyarázta a pszichológus.