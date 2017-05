Valóra vált álom: nyolcadik lett Pápai Joci az Eurovíziós Dalfesztiválon

Portugália hatalmas előnnyel nyert, Bulgária a második, Moldova a harmadik lett. A magyar énekes a nyolcadik helyen végzett.

Az Eurovíziós Dalfesztivál – szlogenje, hogy ünnepeljük a sokszínűséget – kijevi döntőjében Pápai Jocinak köszönhetően nyolcadikként felcsendült a magyar dal, az Origo, amivel az énekes az összesítésben is a nyolcadik helyet szerezte meg.

Bizonytalanságnak nyoma sem volt az előadásban, a zsűritől 48 pontot kapott, ebből 12-t a horvátoktól, míg a közönségtől 152 pontot zsebelt be.

Tóth Gabi, Tolvai Reni, Kállay-Saunders András, Berkes Olivér és Závodi Marci is erősítette Pápai Joci szurkolótáborát a Terem Budapestben, ahol magyarok és külföldiek is együtt énekelték a magyar énekessel versenydalt.



– Az eurovízió közönsége nem hasonlítható máshoz, nagyon kedvelem őket. Itt, Kijevben úgy tapasztalom, hogy nagyon érzékenyek, minden egyes apró rezdülésre is odafigyelnek: hogy tartod a kezed, mikor mozdítod meg az ujjad... – mesélte korábban a Kisalföldnek az énekes.







Az énekes azt is elárulta, hogy mit érzett a csütörtöki elődöntőn, hiszen a színpadra lépést megelőző percekben magával rántották az ér­zelmei.

– Nekem már az győzelem, hogy a fináléban lehetek, ahol korábban még nem szerepelt roma származású előadó. A színpadon nemcsak a magyarokért, romákért, hanem a világon élő összes kisebbségért énekeltem. Itt hagytam egy darabot a szívemből Kijevben.