Válópere előtt kiszállt milliárdos cégéből Hajdú Péter

Aki kicsit is követi a Hajdú házaspár bonyolult életét, sejtette, hogy nem lesz könnyű elválniuk. Életük ugyanis olyan sok szálon fonódik össze, hogy azokat kibogozni talán nem is lesz elég egy-egy ügyvéd.

A válni készülő Sarka Kata és Hajdú Péter egyezkedése nemcsak a gyerekekről, Noncsiról és Dávidkáról szól majd, akik természetesen életük végéig akkor is összekötik őket, ha egymást már látni sem akarják, hanem arról a több százmilliós cégbirodalomról is, ami házasságuk alatt épült, gyarapodott. És, aminek egy részét Hajdú Péter épp decemberben, a válás kellős közepén adta el egy londoni befektetőnek.

A Frizbi Entertainment Kft. 2007-ben alakult, Hajdú volt a tulajdonosa. Tavaly tavasszal a felét, majd decemberben az egészet eladta. A kft. ötvenegy százalékban tulajdonosa volt Kata cégének, a Magyarország Szépe Kft.-nek is.

– Amikor tavasszal megkeresett az angol cég, már az egész Frizbi Entertainmentet vitték volna, de akkor még csak a felét adtam el. Külföldön akarnak az én műsoraimhoz hasonló műsorokat gyártani, mivel ez egy nagy forgalmú cég, sokat ér a nemzetközi piacon. De annyi különböző cégem és elfoglaltságom van itthon, hogy én ezt már nem tudtam vállalni, maradtam ügyvezető, és végül az egész céget eladtam. Ahogy mondani szokás, nem lehetett ellenállni az ajánlatuknak – mondta Hajdú, aki ugyan a vételárat nem, de azt elárulta, a Frizbi Entertainment 2015-ben 1,8 milliárdos forgalmat bo­nyolított, 2016-ban ennél már valamivel kevesebbet, így igazán sokat ért a piacon.







Hajdú cáfolja, hogy Kata elől menekítette ki vagyonát milliárdos cége eladásával © Zsolnai Péter, Végh István

Mivel a cégóriás eladása éppen egybeesik válásukkal, meg kellett kérdeznünk: még a válóper, az osztozkodás ellőtt menekítette ki vagyonát az eladással? Hajdú egyértelmű választ adott.

– Ez egy rosszindulatú feltételezés, csak üzleti megfontolásból döntöttem az eladás mellett. Jelenleg is több közös cégünk van Katával, és a Frizbi Entertainment eladása az ő tulajdonrészét a Magyarország Szépe Kft.-ben nem befolyásolja. A magyarországi munkáimat a jövőben a Frizbi Műsorgyártó Kft.-vel folytatom, és ez a cég lett az 51 százalékos tulajdonos Kata cégében is. Még az eladás előtt váltottunk, nem akartam olyan helyzetbe hozni Katát, hogy a jövőben egy londoni érdekeltségű céggel kelljen egyeztetnie az üzleti ügyeiről – mondta Hajdú, aki azt is elárulta, más csatolt cégeit sem adta el a Frizbi Entertainmenttel. Törökbálinton nemrég készült el a szintén az ő érdekeltségébe tartozó orvosi központ.

A producer elmondta, több közös cégük is van Katával, ezekről, vagyis a vagyonmegosztásról szeretne vele békésen megállapodni.

– Ha nem sikerül, a bíróság dönt majd – fogalmazott.

Sarka Kata is egészen egyértelmű volt a válást, a pénz és cégügyeket érintő kérdésekben.

Második válókereset Szakításukat követően Sarka Kata egyszer hirtelen felindulásból már elindította a válást, azonban november végén sem ő, sem Hajdú Péter nem jelent meg a bíróságon. Így azt az eljárást megszüntették. Most sajtóhírek szerint Hajdú Péter kezdeményezte ugyanezt, és valamikor tavasszal kerülhet majd sor az első – úgynevezett békéltető – tárgyalásra. Ha nem sikerül a házaspárt kibékíteni, akkor ezt követően, egy újabb tárgyaláson indulhat majd el a válás, amelyet később a vagyonelosztás követhet.

– A szépségverseny örök, 2017-ben is lesz. Az első perctől tiszta köztünk, hogy a szépségverseny az enyém, az én álmom volt, de nem titok, közösen vásároltuk. Most tulajdonképpen ugyanaz a felállás, mint korábban volt, csak máshogy hívják a többségi tulajdonost. Egyébként az anyagi és cégügyek sosem adtak vitára okot köztünk, ezek a legkevesebbek. Úgy hiszem, a válásunknak ezt a részét fogjuk tudni majd felnőttként kezelni – magyarázta a Borsnak Kata.