Vajna Timi lemaffiózózta Andy Vajnát

Vajna Tímea az Instagram-történetei között osztott meg egy videót férjéről, Andy Vajnáról. Vajna ebben egy öltönyben, hosszú kabátban és ahhoz teljesen nem illő napszemüvegben pózol kissé kelletlenül. Mire felesége azt mondja: „Oh, man mafia, you lokk very great!”, tehát amellett, hogy azt mondja neki, jól néz ki, még le is maffiózza.

Erre Andynak még érthetetlenebbül annyit sikerült válaszolnia : „Ubübabababa”.

A felvétel egyébként egy Beverly Hills-i luxusboltban készül – írta a 444, ami az egészet észrevette. Vajna talán az egészet arra reagálta, hogy csatornáját, a TV2-t 5,5 millió forintra büntették a hajléktalanságot megalázó riportjuk miatt.