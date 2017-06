Vajna Timi: Életemben nem féltem még ennyire!

Ha eddig nem hitt a szellemvilág létezésében, most már biztosan hisz Vajna Tímea. A modell azért utazott az Egyesült Államokba, hogy angol nyelvet és színészmesterséget tanuljon, miközben az amerikai állampolgárságra várakozik, de egy váratlan tapasztalattal is gazdagodott.

A híres házaspár nem sokat árult el Timi tengerentúli életkörülményeiről, de el lehet képzelni, hogy Los Angelesben nem egy dohos padlásszobában kellett meghúznia magát a filmmogul feleségének… A Vajna házaspár akár ki is bérelhetett volna egy házat, mégis más megoldást talált: Andy egyik közeli barátjának a villájában szállásolták el a fiatalasszonyt. Timit szívesen látták, mégsem maradt sokáig. Hirtelen költözésének megdöbbentő okáról maga mesélt a Borsnak.







Tímeát egy idős asszony hangja riogatta, amíg ki nem kergette Los Angeles-i lakásából © Vaskó Tamás

– Egy nagyon pici, másfél szobás lakásban lakom most, a két cicával. Udvara nincs, és az erkélye is nagyon kicsi, de jól érzem itt magam. Jobban, mint abban a házban… Ott már az első napokban rettenetesen féltem – meséli Tímea. – Nem ismertem senkit, nem tudtam senkivel beszélni, és ami a legrosszabb, hogy rettenetesen rossz energiái voltak annak a háznak. Ráadásul minden áldott éjszaka hallottam hangokat. Come to me! vagyis Gyere ide! – ezt ismételgette nekem egy idős női hang… Ami a legdurvább, hogy nemcsak én, hanem a macskák is hallották, összerezzentek, és szemmel láthatóan rettegtek. Csak né­hány éjszakát bírtam ki, aztán közöltem Andyvel, hogy egy percig sem maradok ott tovább. Életemben nem féltem még ennyire! – magyarázza Timi, aki hiába érdeklődött a ház tulajdonosánál arról, hogy kinek a szelleme bolyonghat éjszakánként a folyosókon, nem tudta megmondani.

Szellemirtók munkában

Évek óta működnek Magyarországon olyan vállalkozások, amelyek szelleműzéssel, házszenteléssel, sőt még ördögűzéssel is foglalkoznak. Létezik olyan cég, amelynek alkalmazottai ki sem jönnek személyesen, ha szellemmel találkozunk mondjuk a konyhában, a „szellemelengedés távolról” technikával takarítják ki a hívatlan vendéget a lakásból. Talán sokaknak meglepő, de ezek a vállalkozások sok munkát kapnak.







A Szellemirtók című komédia hatalmas filmsiker volt – ők habbal küzdöttek

Az, hogy a kísértetek ellen magánvállalkozások indítottak harcot, nagyban köszönhető az 1984-es Szellemirtók című amerikai vígjátéknak, amely óriási kasszasiker volt a maga idejében. A filmben és a valóságban azonban egészen másképp történik a szellemirtás. Míg az amerikai moziban egy porszívóra vagy permetezőgépre hasonlító, hátra erősített szerkezettel, habbal fújták le a nyálkás testű szellemeket, addig a való életben mantrák felolvasásától (könyörögnek vagy parancsolnak) és gyertyák meggyújtásától várják a szellemek eltűnését.