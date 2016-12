Vágó Istvánra támadt Puzsér

„Vágó István a kilencvenes évek végén még akkora volt, hogy felvetődött, köztársasági elnöknek jelölik. Ma meg kit találunk a helyén? Egy agresszív, szektás nyuggert, aki a Facebookon trollkodik” – mondta Puzsér saját műsorában, a Hír TV-n fu­tó Sznob­jektívben Vágó Istvánról, akinek több évtizedes munkásságát egyetlen szóval tette zárójelbe: „médiahazugság”.

A kritikus úton-útfélen nekimegy mindenkinek, ám arra senki sem számított, hogy a következő célpontja hazánk nyugdíjas kvízprofesszora lesz. Puzsér a műsorban az általa legnagyobb közéleti és kulturális lufiknak tartott médiaszemélyiségekből állított össze listát. Ezen szerepelt Vágó is, aki tévés vetélkedők sorát vitte sikerre közszolgálati és kereskedelmi csatornákon. „Ő volt a Kádár-rendszer utolsó és a rendszerváltás első nagy médiahazugsága!" – közölte a megmondóember a karácsonyi adásban.







A megmondóember szelet vetett és vihart aratott: a netezők Vágó pártjára álltak © Végh István

Az internetre felkerült videó végighasított a hálón, a netezők pedig egyemberként védték meg a kvízmestert. Kíváncsiak voltunk arra, hogy Puzsér milyen okok alapján alkotott véleményt a a műsorvezetőről.

– Vágó Istvánnal nem az a baj, hogy ne lenne nagy a tárgyi tudása, hanem hogy asszociatív viszonyba hozta a lexikális tudást a műveltséggel, a műveltséget meg az intelligenciával. Ezeknek a fogalmaknak különböző jelentése van, Vágó István azonban összemosta ezeket, és ez a nagy probléma. Sokan kifejezetten Vágó István miatt hiszik azt, hogy a fejükben felhalmozott adatszerű tudás hasznos. Nem a gondolkodásnak meg a vizsgálatnak a különböző nézőpontjai vagy árnyaltsága és sokszínűsége, nem a kreativitás, nem az analitikus, az absztrakciós vagy az asszociációs készség, nem a nézőpont függetlensége, ha­nem csakis a mindenható tárgyi tudás. Az intelligencia meg a szellemi értékek nem egyenlőek az adatszerű tudással – fejtette ki Puzsér a Borsnak.







Puzsér lufinak tartja a tévés több évtizedes karrierjét © Móricz István

Szavaira Vágó István higgadtan, de határozottan válaszolt.

– Puzsér szerint az a baj velem, hogy „asszociatív vi­szonyba hoztam a lexikális tudást a műveltséggel, a mű­veltséget meg az intelligenciával". Nekem pedig az a bajom vele, hogy a rádióban, tévében, minden rendelkezésére álló médiumban rendszeresen ilyen dühkitörésekre vetemedik: „Vágó egy agresszív szektás nyugger, aki a Facebookon trollkodik.” Ez nem pontosan az, amit fentebb állított. Ha egyszer kiderül, mi is voltaképp Puzsér baja, majd megfontolom, érdemes-e bármilyen párbeszédet folytatni vele. Ennek addig csekély esélyét látom – zárta rövidre Vágó István.







A kvízmester egyelőre nem tudja megfejteni, mi a baja vele Puzsérnak © Bánkúti Sándor

Megvédik a kvízmestert

Néhány jellemző reagálás Puzsér bírálatára: l Bátor dolog pont egy Vágó Istvánba belekötni, kedves Puzsér Róbert. Vágó még gombfociban is lenyomná, pedig ahhoz biztosan nem ért! l Puzsér magát járatja le az állandó kötözködéseivel. Miért kell mindenkiben a hibát keresni? És nem veszi észre, hogy Vágó István az, akibe aztán tényleg nem lehet belekötni, mert az intellektusa és a lexikális tudása hihetetlen! l Üljön végig Puzsér egy Legyen ön is milliomost! játékosként! Szerintem még hétköznapi kérdésekre sem tudna válaszolni, főleg ha a magyar nyelvet is használni kéne!­­