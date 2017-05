Ungár Anikó: Rodolfo volt a pótapám

Bűvészkiállítás, bűvészverseny, impozáns bűvészgála – a mágus-szakma ötödször ünnepelte magát, természetesen a legnagyobb magyar bűvészre, Rodolfóra is emlékezve.

A bűvészekről szólt az elmúlt hétvége: ötödik alkalommal rendezték meg a Magyar Bűvészet Napját. Idén először bűvészverseny és kellékbemutató is színesítette a programot. A Rodolfó-kiállítással pedig a legnagyobb magyar bűvész em­léke előtt tisztelegtek. A szombat esti gálán megjelent Rodolfo lánya, Judit a férjével, Gálvölgyi Jánossal, lányukkal és két unokájukkal. Danny Blue, Mr. Jupiter és a főszervező, Lui mágus mellett pedig színpadra lépett Ungár Anikó is, aki ezer szállal kötődik Rodolfóhoz és családjához.







A bűvész a közönség soraiból választott segédet a mutatványhoz © Fórika Attila

– Kisgyerekkorom óta ismerhettem és szerethettem Rudi bá­csit. Jó barátja volt édesapámnak, a bűvészklub elnökének, Rudi bácsi pedig a nevét adta az egészhez – mondta a Borsnak Ungár Anikó.







Anikó sok humorral, a közönséget is bevonva szórakoztatott © Fórika Attila

– Színésznek készültem, csak a színpadon tudtam el­képzelni az életem. Exhibi­cionista vagyok, ez nem volt kérdés. Apám meg megszállott, és min­dig otthon gyakorolt. Ha­lálosan un­tam, de egyszer megpróbáltam utánozni, és túl jól sikerült – mesélte mosolyogva. Ungár Anikó szerint a szakmájának ma is van létjogosultsága. Egy bűvész ugyanis a gyermeki lélek vá­gyait hozza elő, amikor egy apró cso­da is kizökkenti az embereket a realitásokból. A gálán meg is mutatta, hogy mire gondol, és fantasztikus előadását vastapssal kö­szönte meg a közönség, köztük Rodolfo lánya, Gálvölgyi Ju­dit is. – Judittal együtt gyerekeskedtünk, szinte együtt nőttünk fel. Csak egy-két év van közöttünk, és természetesen így na­gyon jó a kapcsolatunk – magyarázta Ungár Anikó.







Gálvölgyi Judit és a családja azt est díszvendége volt, a szervezők Rodolfo lányát egy kortárs festménnyel is meglepték © Fórika Attila