Üldözési mániája van a csodaszép színésznőnek

A sztár­élet nem csupa móka és kacagás. Ezt Gabriela Spanic is a saját bőrén tapasztalta meg, aminek a mai napig meg is van a következménye. A mexikói színésznő élete nem pont úgy alakult, ahogy kislányként tervezte, mert bár korán ismert lett, a férfiakkal nem volt szerencséje, ahogy az alkalmazottaival sem, ráadásul túlzásba vitt plasztikai műtétjeire még a karrierje is rámehet.

A környezetéből kiszivárgó pletykák szerint a telenovella-sztár nem tudja feldolgozni, hogy hét éve a személyi asszisztense meg akarta mérgezni őt, az édesanyját, a kisfiát és a gyerek dadáját. Az alkalmazottat letartóztatták, de az eset – érthető módon – olyan mély nyomot hagyott Gabrielában, hogy hét évvel a történtek után is nehezen bízik meg az új ismerőseiben.







Egy alkalmazottja meg akarta mérgezni a színésznőt és szeretteit, nem csoda, hogy bizalmatlan lett © Reuters

– Állandóan árgus szemekkel figyelte, mit csinálok, és amikor egyet tüsszentett, már azt hitte, valaki az életére tör – mesélte egy kilétét felfedni nem akaró hölgy, aki rövid ideig a színésznőnek dolgozott.

Azt Spanic családtagjai és barátai is megerősítik, hogy Gabriela zárkózottabb és gyanakvóbb lett, de szerintük ez nem be­teges.

– Az én bizalmamat csak egyszer lehet eljátszani – közölte tömören a sztár. – Egyszer már megégettem magam, és amíg valaki el nem nyeri a bizalmamat, addig nem engedem közel ma­gamhoz. Ez önvédelem, bár tudom, azokat büntetem ezzel, akik nem tehetnek semmiről – mondta tőle szokatlanul őszintén egy korábbi interjújában a Paula és Paulina sztárja. Az már más kérdés, hogy a rosszindulatú pletykák szerint Gabriela meglehetősen rapszodikus természetű, ezért nem sokan vágynak arra, hogy a bizalmába férkőzhessenek.