Újrajátsszák szerelmüket az Operett sztárjai

A színészpár újból átélheti azokat a csodálatos pillanatokat, amikor egymásba szerettek az Operett színpadán.

Kötődés Polyák Lilla és Gömöri András Máté a Marie Antoinette próbái alatt szeretett egymásba a Budapesti Operettszínházban tavaly év elején. Láttunk már ilyet nem egyszer. Voltak, akik együtt maradtak, és voltak, akiknél elmúlt a szerelem. Lilla és Máté azóta együtt él, pedig elég nehéz időszakon vannak túl, hiszen Lilla közel húsz év házasság után közben elvált gyermekei édesapjától, Homonnay Zsolttól. Má­ténak pedig el kellett fogadtatnia magát a fiúkkal, ami szintén nem könnyű. Komoly hátránnyal indultak, de az idő őket igazolta. Ugyan néhány hónappal már túl vannak az egyéves jubileumon, most mégis újból átélhetik kapcsolatuk kezdetét.







– A héten három alkalommal bújok Marie Antoinette bőrébe – meséli Lilla. – Mátéval szeretnénk megélni az előadás elbúcsúztatásának különleges pillanatait. Ennek a darabnak kö­szön­hetjük a szerelmünket, ezért mindig úgy fogok rá emlékezni, mint sorsfordító mérföldkőre az életemben.

Miért ez a búcsúzás? Mert a darabot egy időre leveszik az Operettszínház repertoárjáról, biztos, hogy jövőre sem lesz.







Lillán egyértelműen látszik is, hogy jót tett neki ez a szerelem, az új kapcsolat. Remek formában van, olyan fitt, hogy a huszonévesek is megirigyelhetnék. Rengeteget sportol, néha diétázik is, és egészségesen él. Nem csoda, hogy időről időre megkérdezik tőle, akarnak-e közös gyereket? Csisztu Zsuzsa a Csisztu 24 című műsorában is erről faggatta Lillát, aki elmondta: mindig vágyott még egy kislányra két fia mellé. Szeretett volna késői babát, de úgy alakult az élet, hogy ez nem volt opció. Most újból megnyílt ez az ajtó. Szóba kerül köztük ez a téma, de Máté egyelőre elégedett azzal, hogy a két fiút terelgeti. A kisebbik, Bulcsú szeretne kis­testvért, Zsombor, aki már tizenhárom éves kamasz, kevésbé. Lilla vállalna még egy gyermeket, de erről csak akkor akar, ha lesz miről beszélni.

– Mint minden normális pár, mi is szoktunk erről beszélgetni, bár be kell valljam, hogy mostanában az újságok többet kérdeznek erről, mint amennyire ez téma a mindennapjainkban – mondta lapunknak Lilla.