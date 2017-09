Újra szülni fog Adele?

Azt sem tudja Adele, hogy mit kezdjen a sok szabadidejével. A népszerű énekesnő nyáron visszavonult a koncertezéstől, és hangszalagproblémái miatt egy ideig a stúdiózástól is. A Skyfall és a Hello című gigasláger előadója ugyan korábban többször is beszélt a szülés utáni depressziójáról, most azonban talán ismét belevágna a babaprojektbe.







Angelo négy éve született © Northfoto

– Egyértelmű, hogy szeretne kistestvért Angelónak – kotyogta el a Daily Starnak egy bennfentes, aki szerint jó esély van rá, hogy a sztár jövőre, harminc­évesen esik újból teherbe.

Adele-nek 2013-ban született a kisfia, Angelo a párjától, Simon Koneckitől.