Újra együtt van Szente Vajk és Erdélyi Timi

Több mint egy év különélés után úgy látszik, rájöttek, mégiscsak egymásnak teremtette őket a jóisten. A színészpár megmenti a házasságát.

Sosem jó érzés arról olvasni, hogy tönkrement egy házasság. Pláne, ha olyanoké, akikről lerí, hogy igaz érzések vannak köztük, akik cukik együtt. Szente Vajk és Erdélyi Timi pont ilyenek voltak. Helyes emberek, színészek, tehetségesek. Nem esett jól arról olvasni márciusban, hogy bár szeretik egymást, mégis külön költöztek. Akkor már egy éve.

– A szeretet és a szövetség mindig összeköt majd minket. Szeretjük egymást, az életünk összefonódott szakmailag és emberileg is, barátként támogatjuk egymást – nyilatkozta akkor Erdélyi Tímea a Blikknek. Vajk azzal magyarázta a szakításukat, hogy kevés idejük maradt egymásra, mert sokat dolgozott. Játszott, rendezett, műsort vezetett és darabokat írt, elhanyagolta a nejét, aki ezt nem tolerálta.







Rég vége Vajk liezonjának, rájött, hogy Timi az igazi – súgták meg színházi forrásaink

Döntésük, hogy hiába élnek külön, akkor sem válnak el, azért árulkodó volt. Bár azok után, hogy egy jó hónappal később kiderült, Szente Vajk összejött egy kolléganőjével, Trecskó Zsófiával, már kevesebben fogadtak a békülésükre. Tévedtek.

– A színházban mindenki tudja, hogy újból együtt vannak. Rég vége Vajk liezonjának, rájött, hogy Timi az igazi. A házasságuk nem volt tévedés – kotyogta ki színházközeli forrásunk.

Néha sikerül Badarság, hogy felmelegítve csak a töltött káposzta jó. Sok olyan kapcsolat van, ami második nekifutásra lett tökéletes. Például ilyen az énekes Varga Viktor és a képzőművész, Cinthya Dictator vagy Csobot Adél és Istenes Bence szerelme. Lilu és férje, László is meg tudta menteni a házasságát.

– Mindig egymást szerették, és már azt is megtanulták, hogy a boldogságért tenni kell, nem máshol keresni. Vajk ma is sokat dolgozik, most volt premierje a Mó­ricz Zsigmond Színházban, Sherlock Holmes A sátán kutyája címû darabot mutatták be. Azt azonban megtanulta, hogy a munka nem mehet a szerelem rovására.

Megkerestük az érintetteket, de Vajk nem akart a magánéletéről beszélni, Timit pedig lapzártánkig nem értük el.