Újra börtön fenyegeti Aureliót

Nyomdafestéket nem tűrő szavakkal, nyilvánosan szidta Baukó Évát VV Aurelio, az Édes élet sztárja a Borsnak elmondta: feljelentést tesz.

Nyomdafestéket nem tűrő szavakkal, nyilvánosan szidta Baukó Évát VV Aurelio, az Édes élet sztárja a Borsnak elmondta: feljelentést tesz.

Alig tizenhét óra leforgása alatt száznegyvenezren nézték meg VV Aurelio videóját, amit nem titkoltan Baukó Évának címzett. Az Édes élet sztárja ugyanis egy nyilvános posztban fejtette ki: szomorú, amiért nem kap jelentősebb tévés feladatokat. „Azok, akik úgy szerepelnek a tv-ben, hogy drogosok, bűnözők, alkoholisták, vagy k...k, mivel tartalmasabbak nálam?” – tette fel a kérdést egy posztjában, amit a jelek szerint Aurelio magára vett.

„Nekem nem kell sz...m hatvanéves ügyvédeket, orvosokat”, „Úgy nézel ki, mint egy rakás szar!” – ilyen és hasonló szidalmakkal alázta a név szerint is megszólított Baukó Évát, akinek még tízezreseket is dobált a kamerába, azt sugallva, ő és a lelke is megvehető.







© RTL Klub

Ezrével érkeztek a hozzászólások, a videó pedig szinte egyetlen nap alatt körbejárta az országot. Tegnap reggel még száguldozott egy picit, aztán váratlanul el is tűnt. Talán nem is véletlenül.

Egész nap próbáltuk elérni Aureliót, hogy megtudjuk: miért gondolta, hogy beszélnie kell, s ha már beszélt, később miért, vagy kinek a tanácsára tüntette el a felvételt, ám ő nem vette fel a telefonját. Valószínűleg ez sem véletlen.

A Bors által megkérdezett független ügyvéd szerint ugyanis a videó alapján felmerülhet a bűncselekmény gyanúja. – Vannak kijelentések, amelyek kimeríthetik a rágalmazás tényállását. Mivel a videót ő töltötte fel, az nagy nyilvánosságot kapott, így akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik – mondta dr. Antoni Péter, aki kérdésünkre azt is elárulta, mire számíthat Aurelio, aki drogügye miatt tavaly felfüggesztett börtönt kapott. – Mivel a rágalmazás miatt kizártnak tartom, hogy végrehajtandó szabadságvesztésre ítéljék, ezért a korábbi büntetése súlyosító körülményként szolgál majd abban az esetben, ha a rágalmazásban kimondják a bűnösségét.







© Vadnai Szabolcs

Márpedig úgy fest, az ügy a rendőrségen folytatódik. – Mérhetetlenül megalázva érzem magam, feljelentést teszek az ügyben – mondta Baukó Éva, akit állítása szerint nagyon megviselt a goromba videoüzenet és a következményei.