Újra a TV2 képernyőjén tűnhet fel Friderikusz

Kevés olyan hangos botrány volt a hazai médiatörténelemben, mint a 2016. márciusi, amikor Friderikusz Sándor nyílt levélben mondott fel a TV2-nek. A műsorvezető épp az Összezárva Friderikusszal című nagy sikerű műsora folytatásáról szóló szerződés aláírása előtt állt, amikor napvilágot látott egy – később kiderült fals – információ, miszerint az újonnan induló Napló című műsor riportere lesz. A Pulitzer-emlékdíjas, Prima Primissima-díjas újságírónak azonban a csatorna bizonyos riportjai nem tetszettek, és közölte: a szakmai hitelét veszítené el, ha közösséget vállalna ezekkel a riportokkal és készítőikkel.







A showman politikai megfontolások miatt hagyta el Vajna tévéjét. A hírek szerint most egyezkednek © Végh István

„Nem leszek tehát a TV2 új Naplójának riportere, sőt legnagyobb sajnálatomra arról is lemondok, hogy folytassam az Összezárva Friderikusszalt – írta Fridi a levélben. A nézőktől pedig, akik szerették ezt a műsort, elnézést kérek, azok nevében is – mert ők úgysem fogják megtenni –, akik ismét, nem először, olyan helyzetet idéztek elő (a TV2-nél), amelyet tisztességes és professzionális műsorkészítő már nem vállalhat.”

Fridi döntése komoly érvágás volt a TV2-nek, hiszen neki kö­szönhette az egyik legmagasabb nézettséget hozó műsorát, ezért az új tulajdonos, Andy Vajna többször is telefonált a tévésnek, hogy jobb belátásra bírja, de nem járt sikerrel. Azóta több mint egy év telt el, és a médiaszakmában azt pletykálják, Fridi hajlik rá, hogy folytassa a műsort.







A kereskedelmi tévé pedig tárt karokkal várja vissza Friderikuszt © Bánkúti Sándor

Ha így van, akkor legalább egy feltételről lemon­dott, hiszen annak idején azt nyilatkozta, hogy abban az eset­ben gondolkodik el a visszatéré­sen, ha:

1. Kapna egy rakás pénzt, hi­szen a szerződéskötés miatt elveszítheti az arcát.

2. Kapna egy politikai műsort is a szórakoztató mellé, amelybe nem szól bele senki.

3. Andy Vajna eltávolítaná azt a személyt, aki szerinte felelős a szakmai mércét meg nem ütő riportok készítéséért.



A pénz biztosan nem számít, egy hiteles politikai műsor nem árthat a TV2 imázsának, a fent kifogásolt vezető viszont még mindig ott van, és semmi jele annak, hogy meneszteni akarnák.







Ilyen volt az Összezárva Friderikusszal díszlete. Képünkön Bochkor Gábor a vendég



Információink szerint a két engesztelhetetlennek tűnő fél, Vajna és Friderikusz telefonon beszélt egymással, és komolyan közelednek egymáshoz az álláspontjaik.

A kettejük béküléséről szóló híreket erősíti, hogy több forrás is állítja: elkezdték az Összezárva Friderikusszal díszleteit visszahurcolni a stúdióba.

Megkerestük a TV2 sajtóosztályát, hogy megtudjuk, valóban számítanak-e ősszel Friderikuszra? A csatorna nem cáfolta és nem is erősítette meg értesülésünket.

– Iparági pletykákra nem reagálunk – tudatta álláspontját a Borssal a TV2.

Kanyargós életpálya

Nem lenne példátlan eset, ha Friderikusz visszatérne a TV2-höz, ahonnan viharos körülmények között távozott. Pályafutása során megtette ezt már több csatornán is: 1998-ban zajos viták közepette távozott az MTV-től, hogy műsoraival előbb az RTL Klub, majd a TV2 képernyőjén tűnjön fel. 2002-ben aztán visszatért a „királyi” tévéhez, ahol három évig vezette a Szólás szabadsága című műsort, majd az ATV-nél töltött el három évet. Ezután következett a második meglepő visszatérés: leszerződött a TV2-vel, és a Megasztár zsűritagja lett. Még váratlanabb volt, hogy 2012-ben az RTL-nél is újra felbukkant, Vágó István székében, a Legyen Ön is Milliomos! műsorvezetőjeként. Aztán ismét a TV2 következett: Az ének iskolája, a Sztárban sztár műsorvezetője, majd az Összezárva Friderikusszal, ezután távozott a csatornától a hírműsorok elfogultsága ellen tiltakozva.