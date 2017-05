Új otthont keres Lópici Gáspárnak a színészt segítő zenekar

Szilágyi István és felesége méltatlan helyzetén akar segíteni a győri Aurora zenekar. Mint azt a Bors megírta, mindannyiunk Lópici Gáspárjának fia sokmilliós tartozást halmozott fel, de mivel ez a szülei nevén van, a végrehajtás során a házaspár elveszítheti otthonát. A zenekar koncertjén látta vendégül a színészt, aki könnyek között köszönte meg az életmentő segítséget.

– Sikerült összegyűjtenünk a művész úrnak az adományokat, de az akció oroszlánrésze még hátravan, jelenleg is dolgozunk a megoldáson – mondta Goreczki Szabolcs, az Aurora basszusgitárosa. – Nem tűzoltómunkát akartunk végezni, biztosítani akarjuk Pityi bácsi jövőjét is. Felkerestem a helyi önkormányzatot, felvettem a kapcsolatot az ottani családsegítővel. Van egy gondozóház, ahol napi egyszeri étkezést kapnak, de a befolyt adományokból ezt ki fogjuk bővíteni – folytatta a segítőkész zenész.







Szilágyi István (középen) hálás az Aurora zenekarnak

– Adósságkezelési tanácsokat is kap. Hitelspirálba kerültek, de még ki kell bogoznunk, hogy milyen stádiumban van az adósság. Nem akarjuk, hogy utcára kerüljenek, és nem is fogjuk hagyni. A rezsivel is elmaradtak. Először is azt szeretnénk rendezni, és később havi ötvenezer forintot biztosítunk nekik a számlákra, átvételi elismervénnyel, a többit pedig szigorúan gondozásra és ellátásra fogjuk fordítani, illetve a lakhatásra. Élhető életet akarunk neki teremteni, olyat, hogy ne kelljen aggódnia a számlák és az étkezés miatt – számolt be Goreczki. A zenekar végső célja az, hogy a művészt és a feleségét egy önkormányzati lakásba helyezze el.

– Nagyon meghatódtam, amikor láttam, hogy mennyire szeretnek az embe­rek, és ilyen sokan összegyűltek a kedvemért – mondta el a Borsnak könnyek között Szilágyi István. – Az Aurora zenekar tagjai régi barátaim, és már nem először segítettek rajtam. Úgy látszik, mégiscsak letettem valamit az asztalra, és nem felejtettek még el.