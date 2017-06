Új lemezzel és turnéval ünnepel – sorozat 5. rész

Június 18. után Paul McCartney közelebb lesz a nyolcvanhoz, mint a hetvenhez. A zenészről szóló sorozatunk része a veterán zenész leg­újabb terveiről szól.

A hetvenötödik születésnapján is jól érzi magát a rivaldafényben Paul McCartney. Nemrég bejelentette, új lemezen dolgozik, ráadásul nem is akárkivel: a számos Grammy-díjjal büszkélkedő énekesnő, Adele producerével, Greg Kurstinnel vonult stúdióba. Ez már a tizenhetedik szólólemeze lesz, a legutóbbi, a New, 2013-ban jelent meg.







Macca nem áll le, amerikai és ausztráliai turnéra indul © AFP

– Új albumon dolgozom, nagyon jó szórakozás. Benne vagyok a közepében – adott jelentést márciusban a BBC 6 Musicnak. – De félek tőle, hogy az emberek azt gondolják majd: ó, Pault megint felkapják majd egy kis időre.

Az egykori Beatles-tag a stúdiómunkálatok előtt sem unatkozott: A Karib-tenger kalózai címû film új részének forgatásain dolgozott színészként. Röpke mellékszerepet kapott, egy börtönőrt játszik, akin a sminkesek tucatszor több időt dolgozhattak, mint amennyi időre feltűnik.







A Karib-tenger kalózaiban tovább sminkelték, mint filmezték © AFP

Paul nyit az új stílusú zenék – és zenészek – felé is, jól mutatja ezt az, hogy 2015-ben közreműködött Kanye Westtel az Only One című számban, majd ismét a rapperrel és Rihannával énekelt a Four Five Seconds jó hangulatú dalban. Bár készülő lemezéről még nem sok mindent árult el, a rajongók remélik, hallhatják majd más kedvenceikkel együtt énekelni Pault.

A szülinapi bulik lecsengése után nem sokkal McCartney Amerika-járó turnéra indul. Július 7-én nyit Miamiban, majd többek között Florida, Georgia, Louisiana, Oklahoma és Iowa államok arénáiban lép fel, csupán két-három nap pihenőket hagyva magának a koncertek között. A turné felénél kiruccan az ausztrál Perth városba is, majd többszöri New York-i fellépés után, október 20-án lép fel utoljára, Brazíliában, Salvadorban.

300 milliárd a vagyona Macca nem csak az egyik legismertebb rocksztár napjainkban, de az egyik legvagyonosabb is. A héten nyilvánosságra hozott Forbes-lista szerint ő a 32. legjobban kereső zenész, az elmúlt tizenkét hónapban 14,8 milliárd forint bevétele volt. 2015-ben ő vezette a Rich List aktív zenészeket felsorakoztató rangsorát: akkor teljes vagyonát több mint háromszázmilliárd forintra becsülték.

