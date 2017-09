Ügyes médiahack volt Majka hisztije az RTL ellen?

Kedves Majka @majesz187 ! Egyik versenyzőnk valóban pontatlanul fogalmazott és a választott dala kapcsán, csak a cover verzió előadóját említette meg. De természetesen ahogyan a közönség, úgy az X-Faktor stábja sem felejtette el, hogy a Belehalok című - méltán szupersikeres - szerzemény, egy Majka-Curtis-BLR dal. Nem is tudnánk, hiszen 2012-ben még fel is léptetek vele nálunk, extra produkcióként! Remek előadás volt! Örülünk, és köszönjük, hogy nézel minket! Jó munkát estére! 😉 Barátsággal: Az X-Faktor stábja

A post shared by X-Faktor (@xfaktorhun) on Sep 17, 2017 at 7:18am PDT