Tóth Vera szexi csipkés fehérneműben mutatta meg magát – fotó

Kevesen mernek ilyesmit, de ő nyíltan vállalta, kés alá feküdt, hogy végre megszabaduljon a feleslegétől. Erőfeszítéseit pedig páratlan siker koronázta: Tóth Vera tucatjával dobta le a kilókat az elmúlt évben. Olyannyira, hogy ma már gyakorlatilag válogatnia sem kell, mi áll jó neki és mi nem. Mert szinte minden.

A Megasztár nyertese valószínűleg tisztában is van ezzel. Ahogy azzal is, egy ideje már a férfiak is másképp tekintenek rá. Talán ez lehetett a motiváció akkor is, amikor egy szexi csipke fehérneműben lőtt szelfit az ágyában, és a képet az Instagramra is feltette.

Jó reggelt😇 #tapolca #weekend #szabadhetvege #pihenés #tesoshetvege A post shared by Tóth Vera (@verajuska) on May 4, 2017 at 11:04pm PDT

A férfimagazinok már most kezdhetik összerakni az ajánlatukat.