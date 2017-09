Tóth Vera: Évekkel ezelőtt azt gondoltam, ne legyek válogatós, örüljek, ha van valakim

Sikeres életmódváltása óta kinyílt a világ Tóth Vera számára. Felfedezte, hogy teste változásával az emberekhz való hozzállása is megváltozott, már tudja, hogy korábbi problémái miből fakadtak, miként kellett ezeken változtatni. Az énekesnő egyelőre élvezi új életét, az egyedüllét előnyeit, de ha jönne egy olyan férfi, aki leveszi a lábáról, már nem mondana nemet, készen áll egy új kapcsolatra.

– Ha önértékelési problémáid vannak, az mindenre kihat. Még az emberek is másként szólnak hozzád, másként néznek rád. De kihat a párkapcsolatokra, talán még a barátságokra is – nyilatkozta az énekesnő a Best magazinnak.

– Az énkép abszolút összefügg azzal, milyen pasit szánok magamnak. Ha nem látom magam jó nőnek, nem tartom magam elég értékesnek, akkor bizony nem olyan férfit választok, amilyet érdemelnék. Évekkel ezelőtt azt gondoltam, ne legyek válogatós, örüljek, ha van valakim. Az éreztem, nekem csak ennyi jár. (...) A testem már készen áll egy új kapcsolatra, lelkileg viszont még élvezem ezt az új állapotot és az egyedüllétet. Ezzel együtt, ha jön egy férfi, akitől megőrülök, akkor már nem fogok elzárkózni. Nyitott vagyok a világra, és így nyitott vagyok egy új kapcsolatra is – tette hozzá az énekesnő.