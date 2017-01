Tóth Vera: Egy törékeny, karcsú angyalka képe élt bennem

Az énekesnő 33 kilótól szabadult meg. Most elmondja, milyen érzés.

Még ha műtéttel is sikerült elérnie a látványos eredményt, hatalmas akaraterőről tett tanúbizonyságot Tóth Vera. Az énekesnő az elmúlt hónapokban 33 kilótól szabadult meg, és a Nők Lapjának elmesélte, új alakját még magának is szoknia kell. De nem áll meg, közel 120 kilójáról, eredeti súlyáról 72 kilósra szeretne fogyni, M-es ruhaméretet hordani, tehát még vár rá kihívás.

Vera az interjúban elmesélte azt is, a súlyfelesleg nem csak esztétikai problémákat okozott, egyfajta „bálnapáncélként" viselte, ami miatt sokáig nem is tudott nyitni az emberek felé. Emellett súlyos egészégügyi problémákkal is küzdött. Nem tudott már elmenni az autójától a plázáig, időnként kihagyott a szíve a rengeteg vérnyomáscsökkentő és szénhidrát-anyagcserét szabályozó gyógyszertől. – Konkrétan felrémlett előttem, hogy esetleg negyvenévesen feldobhatom a bakancsomat, ha így folytatom. Úgyhogy ez egy életmentő műtét volt, ha első ránézésre túlzásnak is hangzik – mondta Vera, aki azt is elárulta, ez alatt a néhány hónap alatt a vérnyomásproblémák már eltűntek, sokkal jobbak a vérvételi eredményei, és a hasnyálmirigye is rendbe jött.

De nem csak ez a tragikus kép lebegett Vera szeme előtt, az énekesnő úgy fogalmazott, legbelül egy törékeny, karcsú angyalka képe élt benne önmagáról, és sohasem szerette azt a nőt, aki a tükörből visszanézett rá.

Az énekesnő azt is elmesélte, annak a nyolcéves kislánynak az alakját vágyta világ életében, aki azelőtt volt, hogy egy felelőtlen orvos szteroidokkal kezelte az arcüreggyulladását. A szerektől 20 kilót hízott 2-3 hónap alatt.

Egyébként a súlyveszteség nem csak Vera önbizalmának tett jót, a férfiak is szívesen legeltetik már rajta a szemüket, és ezt ő is észreveszi.