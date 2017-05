Tóth Vera: Amióta jól nézek ki, félnek tőlem a pasik

Az énekesnő 40 kiló súlyfeleslegtől szabadult meg, és őt is meglepi, hogy a férfiak hozzáállása legalább annyira átalakult, mint a tükörképe.

Tóth Vera gyomor-bypass műtétje óta végre igazán csinos nőnek érezheti magát. A csavar a történetben az, hogy miközben virág módjára bontakozik ki, a férfiak egyre kevésbé veszik a bátorságot, hogy közel merészkedjenek hozzá.

– Azt látom, hogy minél szebb egy nő, annál jobban félnek tőle a pasik – osztotta meg lapunkkal a meglepő hírt az énekesnő az Egy Csepp Figyelem Alapítvány sajtótájékoztatóján. – Egyre inkább érzem a férfiakban a távolságtartást. Nem tudják, hogy hogy jöjjenek oda hozzám, miként szólítsanak meg, nem tudják, hogy adják a tudtomra, hogy szépnek tartanak vagy kedvelnek, gyakran zavarba jönnek. Ezt nem csak akkor érzem, amikor valaki randira szeretne elhívni, hanem gyakran egy teljesen hétköznapi, tét nélküli szituá­cióban is. Különös ez, mivel jó eséllyel indul nálam bárki, aki ismerkedni szeretne – nem feltétlen azért, mert be akarok pasizni, de nyitott vagyok az emberekre, az új barátokra. Bevallom őszintén, a párkapcsolat témakör most nemigen érdekel, magammal foglalkozom – jelentette ki egy könnyed mosollyal Tóth Vera, aki mínusz negyven kilóval továbbra is a természetesség híve.







A férfiszemek megakadnak, de a szó is benn marad a szép nővé formálódott énekesnő láttán © Bánkúti Sándor

– Még mindig sok a gumiszáj és a gumifenék, de ennek alapvetően már lejárt a kora. A nők kezdenek rájönni, hogy nem baj, ha egy kis cellulit van a bőrükön. Sokan nem értik, hogy például Kim Kardashian miért került a figyelem középpontjába, de én tudom. Pontosan azért, hogy megmutassa: a kerekded idomokat szexisen is elő lehet adni – osztotta meg a Borssal a gondolatait Vera.