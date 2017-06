Tóth Gabi: Szakítottunk, de lelki társak vagyunk – volt fiújával zenél az énekesnő

Újra együtt énekel Tóth Vera és Gabi, a Sister Act nevű közös formáció meglepő módon bővült: Tóth Gabi a szívét már nem, a színpadot viszont megosztja volt szerelmével.

Újra együtt énekel Tóth Vera és Gabi, a Sister Act nevű közös formáció meglepő módon bővült: Tóth Gabi a szívét már nem, a színpadot viszont megosztja volt szerelmével.

A Sister Act Reloaded megújult repertoárral a héten mutatkozott be telt ház előtt a budapesti Orfeum színpadán. Tóth Gabi korábbi dalainak népzenei feldolgozása mellett Tóth Vera saját számait, sőt nagy kedvenceik slágereit is előadták a stílusosan elegáns énekesnők.

– Megígértem a jóistennek, hogy vigyázok Cserháti Zsuzsa dalaira – jelentette ki Tóth Vera, aki Cserháti mellett barátai, Balázs Fecó és Somló Ta­más dalaival is fűszerezte az estét.







A szerelem elmúlt Trap kapitány és Gabi között, de lelki társak maradtak, a zenében továbbra is csodásan működnek együtt © Czerkl Gábor

Tóth Gabi népi hangszeresek és egykori párja, a Tha Shudrasból ismert Trap kapitány társaságában lépett színpadra. Elmondta, hogy bár a szerelem el­múlt kettejük kö­zött, a szeretet megmaradt és mély barátságba fordult. Ők lelki társak, akik a zenében to­vábbra is fantasztikusan mű­ködnek együtt olyannyira, hogy Gabi zenekarának nem csak beatboxosa, de vezetője és hangszerelője is a Tha Shudras frontembere.

– Neki volt a legtöbb munkája ezzel, a régi dalai­mat is ő hangszerelte át, hálás vagyok neki – beszélt a háttérről a Borsnak Tóth Gabi, aki a Verával közös Sister Act óriási zenekari felállásával koncertezik majd különböző vidéki városokban is.







Vera fél év után állt újra színpadra a húgával © Czerkl Gábor

– Repkedek az örömtől, hogy végre olyan zenekarban énekelhetek, amire mindig is vágytam. Nem félek attól, hogy a kibontakozásom miatt elfordulna tő­lem a közönség. Nyilván vannak olyan emberek, akik most kevésbé követnek, de ők azok, akik egyébként is csak a Facebookot nézik, és ha tehetnék, akkor sem járnának koncertre, mert nem törődnek a zenével. Megmondom őszintén, egyáltalán nem bánom, hogy ez így alakult, sőt kimondottan boldoggá tesz. Most már csak azok vannak kö­rülöttem, akik tényleg a hangot és a zenét értékelik – állapította meg Tóth Gabi, aki a koncert alatt többször is beugrott a kö­zönség közé táncolni a budapesti Orfeumban.