Tóth Gabi legalább hatmilliót bukott A Dalon

„Mindent egy lapra tettek fel, a színpadi jelenlétbe és a dalhoz készült klipbe összesen beleöltek legalább hatmillió forintot, amely megtérült volna, ha Tóth Gabi kijut (az Euróvízióra – a szerk.)” – mondta egy szakember a Blikknek.

Az énekesnő nem is lép fel májusig, úgy tervezte, hogy új formációval, a Totovával, ha megnyeri A Dalt és kijut a május 11-i Eurovízióra, annak hatalmas marketingértéke lett volna, és úgy indulhatott volna el az országjárásra.

Így viszont, hogy Pápai Joci elorozta előle a győzelmet a szünet azt is jelenti, hogy „elmaradt” koncertenként 300 ezer forintot bukik, pontosabban ennek a felét, mert ebből fizeti ki a sofőrt, a segítőit és a táncosait.







© Vadnai Szabolcs

Arról már korábban a Bors is írt, hogy a stílusváltás, és az ezt prezentáló új Totova név már csak azért sem jött be, mert a Felvidéken sokan megsértődtek Az -ova utótagot ugyanis a nők akkor is megkapják a nevük mögé, ha magyarok.

Gabi akkor Facebook-oldalán úgy reagált, a név csak játék a szavakkal, nem akar vele senkit sem megbántani.