Tóth Gabi: az országnak most van szüksége rám

Boszorkány, akit élve temettek el, és gyönyörű francia fiú, akit megfojtottak – igen, ez is Tóth Gabi. Legalábbis mindez ő volt, mielőtt ebbe a testbe született. Előző életei sokáig hatással voltak a mostanira, de az énekesnő sokat dolgozott magán. Végre a valódi feladatára koncentrálhat.







Mindig is birtokában volt gyógyító képességének az énekesnő, csak most kezd kibontakozni © Vadnai Szabolcs

– Én gyógyítónak jöttem erre a Földre – jelentette ki a Borsnak Tóth Gabi. – A színpadon teljes szívvel rákoncentrálok a hangok erejére, és ez azt jelenti, hogy nemcsak kiállok és eléneklem a dalokat, hanem tudatosan olyan rezgésen igyekszem megszólaltatni a hangokat, aminek gyógyító hatása van. Ez egy spirituális dolog, aminek logikus magyarázata van. A Földön minden rezgésekből áll össze, a hang éppúgy, mint egy testi elváltozás vagy az éppen aktuális hangulatunk, és ezek a rezgések hatással vannak egymásra: a legutóbbi koncertemen hárman is sírtak, mert működik az energia, kipucolja az emberekből a stresszt és az ehhez hasonló negatív dolgokat – mesélte lapunknak az énekesnő, aki le is ugrott a színpadról, hogy magához ölelhesse a közönségét.

– Eddig is bennem volt ez a gyógyító képesség, de talán azért kezdett el most még inkább kibontakozni, mert Magyarország most érett meg erre. Most kezdenek el nyitottabbak lenni az emberek a spiritualitásra, most van szükségük rám – osztotta meg lapunkkal gondolatait Tóth Gabi, akit Peller Mariann igazi jó boszorkánynak nevez a LifeTV-n péntekenként futó Utazás a lelked körül című ezoterikus műsorában.

Ábel Anita is segít

Még a Buddhista Főiskolát is elvégezte Ábel Anita, aki még a házát is a feng shui szerint rendezte be. Aktívan gyakorolja a tibeti eredetű kézrátételes gyógyítást, a pránanadit is. Férjével együtt tanulta, évek óta használják gyógyításra az univerzális energiát. Anitán kívül Sebestény Balázs, Fenyő Iván, Csepregi Éva, Bíró Ica és Lagzi Lajcsi is a spiritualitás híve.