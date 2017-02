Tóth Gabi: A közönség engem akart győztesnek

Minden létező internetes közönségszavazást toronymagasan nyert meg Tóth Gabi, Freddie Shuman és Lotfi Begi dala, a Hosszú idők, A Dal döntőjében viszont nem került be még a legjobb négy közé sem. Gabi nem igazán tudta leplezni csalódottságát, de saját bevallása szerint csak mások drámája fakasztja könnyekre, önmagát nem szokta sajnálni – szívből gratulált a végső győztes Pápai Jocinak.







Pápai Joci győzött, ő képviseli hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon

Gabi rajongói kommentárok százaival robbantották fel az internetet. „Én csak azt nem értem, hogy az a dal, ami a legjobban tetszik a külföldieknek, miért nem jut be a TOP 4-be se???? Ennyit a „szakmai zsűriről!“ – írja egy kommentelő. Gabi Facebook-oldalán magyar rajongói mellett felbukkantak külföldi méltatói is. Egy argentin férfi például azt írta a döntő kapcsán, hogy sajnálja, hogy Gabi nem kapott lehetőséget a zsűritől, mert szerinte a dala valódi mestermű.

– A rengeteg hazai és nemzetközi visszajelzés, pozitív üzenet, amit kaptam a Hosszú idők miatt, arra engedett következtetni, hogy ott lesz a dal a legjobb négyben, vagy akár győzhet is – osztotta meg gondolatait a Borssal Gabi. – Bármennyire komoly is a tétje egy ilyen versenynek, aki részt vesz benne, annak el kell fogadnia a játékszabályokat – utalt a zsűri szerepére.

A döntő után a Hosszú idők teljes csapata együtt búcsúzott el vidám hangulatban A Daltól, Gabinál összegyűlve koccintott a rengeteg pozitív visszajelzésre szerelme, Freddie Shuman, nővére, Vera, a szülei, a stylistja, a menedzsmentje, a fodrásza és a sminkese is, vasárnap pedig folytatódtak a Rapülők dupla Aréna-koncertjének próbái, ahol Geszti Péter öleléssel köszöntötte az énekesnőt.

Gabi új alkotói útjának A Dal volt az első állomása, a közönség szeretete pedig biztosította őt arról, hogy jól döntött, amikor új irányt választott. – Nagyon megható az, hogy sokan drukkoltak nekem – árulta el érzéseit a Borsnak Gabi. – Remélem szeretni fogják a következő dalokat is, és eljönnek majd a koncertekre. Megtisztelő az a sok szeretet és rengeteg pozitív visszajelzés, amit kaptam, egy előadót a közönsége tart életben. Tehát minden kedves üzenetért, kommentért és támogató levélért nagyon-nagyon hálás vagyok!

Szív küldi...

A zsűri az elődöntők során végig magas pontszámokkal és elismerő szavakkal jutalmazta Gabi produkcióját, Zséda szerint pedig az előadás épp a végső döntőn sikerült a legjobban. Both Miklós közölte, hogy a világnak szüksége van a Hosszú időkhöz hasonló izgalmas, világzenei kezdeményezésekre, a korábbi bőkezű pontozásnak azonban nyoma sem volt ez alkalommal – míg Frenreisz Károlyt annyira magával ragadta Gabi színpadi jelenléte, hogy a kezével még szívet is formált a kamerának, és később Gabi hódolójának nevezte magát. A zsűri végül pontozással felezte meg a társaságot, és a közönségre bízták a győztes kiválasztását. Gabinak Zséda, Both Miklós és Caramel is négy pontot adott, Frenreisz Károly egyet sem.