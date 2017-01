Tóth Andi lebukott! Nézze, kit csókol!

Egy nálánál jóval idősebb, 39 éves férfira vetette ki a hálóját a 17 éves kamaszlány.

Mióta csak Válótársak létezik, azóta cicázik Tóth Andi és Lengyel Tamás. Persze, csak szerepük szerint, de úgy tűnik, hogy a forgatókönyvírók a második évadra be is teljesítik a két színész kapcsolatát, olyan hevesen csókolóznak ugyanis a kanlak előszobájában, hogy semmi kétség nem fér hozzá, ebből még lesz valami. Andi és Tamás között egyébként 22 év a korkülönbség a való életben és szerepeik szerint is, így igazán pikáns jelenetnek lehetünk szemtanúi.









De igazából csak a jelenet pikáns, Andi korábban lapunknak is elmondta, nem ez a jelenet volt a forgatásokon a kedvence. Sőt, kifejezetten rosszul érezte magát a csóktól.

"Az egyik alkalommal nekem kellett kezdeményeznem, de hát azt sem tudom, azt hogy kell. Bármilyen nehéz is volt, azért örülök neki, hogy a segítség révén sikerült túllépnem a gátlásaimon. Régimódi lány vagyok, az ilyen viselkedéstől tartózkodom, még azon is meglepődtem, hogy Stohl András vagy a partnernői meztelenek" – magyarázta Andi, aki egy másik szerepében, a Nyomorultak Époninjeként Solti Ádám színésszel is vált csókot, így elvileg lehetne rutinja a színpadi csókban.

"Azzal a csókkal lehet csalni, Ádám sokszor a szám fölé vagy mellé ad egy puszit, így az teljesen más, mint a filmen, ahol még a nyelvünk is összeért" – folytatta az énekesnő.

A csók: