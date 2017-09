Totálkártól paráznak a totalcarosok

Sok néző talán a fél karját is odaadná azért, hogy legalább egy körre beülhessen egy-egy olyan verda volánja mögé, amit a Totalcar műsorvezetői kapnak tesztvezetésre egy adás erejéig. Winkler Róbert és Bazsó Gábor Karotta szerint azonban nem kéne.

– A látszattal el­lentétben a szen­vedélyes örömködést alapvetően alaposan biztosított körülmények között végezzük, főként versenypályán, reptéren vagy elzárt úton, és épp csak annyit, amennyit a képek miatt muszáj, azaz én például a kamera látóterén kívül kimondottan parás sofőr vagyok. Mármint közúton. Legtöbbször. Ennek ellenére ebben a szakmában ez sajnos benne van – például szegény Richard Hammond a Top Gearből pár évente rendszeresen majdnem meghal egy kicsit – magyarázta Bazsó, akinek egyébként más nyomós oka is van óvatoskodni.







Rettegnek a műsorvezetők, hogy egyszer összetörnek egy méregdrága autót

– Ez egy kicsi iparág, ha az ember elkezdené vagánykodva fára csavarni a tesztautókat, nem nagyon jönne több stuttgarti és maranellói meghívó. Amúgy tört már be forgatáson a stábautónk napfényteteje egy kombájn permetezőfejétől, és egyszer egy daru végén ülő ka­mera szétrepesztette egy csodaszép roadster szélvédőjét. Nem mulasztok el egyetlen munkanap végén sem köszönetet mondani a sorsnak, hogy ma is mindenki él. És – bármennyire nehéz lehet ezt elhinni – minden tesztautónál, de különösen a gyorsaknál és drágáknál egyértelműen az a kedvenc pillanatom, amikor visszaadom. Egy darabban – vallotta be a héten a Viasat6-on új évaddal visszatérő autós magazin műsorvezetője.