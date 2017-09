Törőcsik Marival akar találkozni Jiří Menzel

A cseh filmrendező, Jiří Menzel a Jameson Cinefest díszvendége lesz Miskolcon a hétvégén, de a Mafilm százéves jubileuma alkalmából rendezett gálát sem akarta kihagyni, ezért hamarabb érkezett. De nem csak az ünnepség miatt, a betegeskedő Törőcsik Marival is találkozni akar. Az Oscar-díjas rendezőt több évtizedes barátság fűzi a Nemzet Színészéhez. A filmes gálán most az is kiderült, hogy ennél többről van szó. A színpadon azt is bevallotta, hogy annak idején férfiként is érdeklődött iránta. Azt mondta, sajnálta, hogy amikor megismerkedtek, Törőcsik Mari már foglalt volt.







A színésznőnek nem csak a tehetségét értékelte nagyra a rendező © Kecskeméti Zoltán, Fejér Bálint

– Nagy örömmel találkoznék vele, de úgy tudom, még mindig kórházban van. Ha tehetem, meglátogatom – mondta a Borsnak a filmlegenda. – Na­gyon sajnálom, hogy nincs itt, mert ha valakinek, neki itt lenne most a helye.

Menzel Achilles-ín-szakadással sem akarta elhalasztani a jeles ma­gyar filmes eseményeket. Lábszármerevítőben bicegte végig a rendezvényt, de fájdalmai ellenére is jól érezte magát. Egyszer sem engedte, hogy bárki támogassa.







Gryllus Dorka és Ónodi Eszter is boldogan pózolt a világhírű rendezővel © Kecskeméti Zoltán