Tömegek tapadnak a neten a sztárcsemetékre

Az orvos, ügyvéd családoknál szinte természetes, hogy a gyerekek is a szülők nyomdokaiba lépnek, követik őket a pályán. Úgy tűnik, nincs ez másként a sztárcsemeték esetében sem. Még az isko­lapadot koptatják, mégis százezrek lesik életük minden mozzanatát a közösségi oldalakon.

Lajcsi, Bogi és a miniszoknya



Galambos Boglárka, Lajcsi lánya az utóbbi idők botrányai miatt került a kamerák kereszttüzébe. Bogi jól viseli a figyelmet, de azt kevesen tudják, hogy édesapja sokáig féltette lányát. Az is előfordult, hogy Lajcsi egy túl rövid miniszoknya miatt visszaküldte a szobájába a lányát átöltözni. A ma 17 éves Bogi imád festeni, apjával ellentétben nem a zenében, hanem a képzőművészetben tervezi a jövőjét – tudatosan. Az Instagramon csaknem 14 ezren követik.









Százezren lesik Schobert Larát

Nem lehet könnyű dolga Schobert Larának, ugyanis szülei, Schobert Norbi és Rubint Réka A-listás sztárnak számítanak Magyarországon. A mindössze 13 éves lány első helyen áll a magyar sztárcsemeték között, ha azt vesszük, hogy a Musically nevű videómegosztó alkalmazáson százezren követik. Ez brutálisan magas szám, tekintve hogy a legtöbb magyar hírességet sem követik ennyien. Lara az újságok hasábjaira legutóbb a múlt heti Story-gálán készült fotókkal került. Nem túlzás állítani: édesanyját is túlragyogta.









Azt hitték, Kökény szeretője

Kökény Attila egy szem lányát akkor „kapták fel”, amikor édesapja megosztott egy vele készült fényképet. Elsőre sokan azt hitték, hogy a félmeztelen énekes szeretőjével szerepel a fotón. Aztán hamar kiderült: a fekete hajú szépség nem Kökény (titkolt) szerelme, hanem Aranka nevű gyereke. A 17 éves lányt hétezer felhasználó követi az Instagramon. Legfőbb vágya, hogy sztárfodrász váljon belőle. Ebből a sztárság már megvalósult, hogy mikor lesz fodrász, az a jövő zenéje.









Beégette apja a Beckham fiút

A volt focista, David Beckham és az ex-Spice Girls Victoria legnagyobb fiának, Brooklynnak a népszerűsége napról napra nő. Két éve, 15 esztendős korában elérte az egymilliós követőszámot az Instagramon. Akkor édesapja tett róla, hogy fia ne szálljon el magától: amikor Brooklyn bejelentette a hírt, a focista a háttérből közbeszólt, hogy neki 52 millió követője van. A srác életére azóta már kilencmillióan kíváncsiak. A fiú focistaként és modellként is próbálkozott már, a Ralph Lauren tavalyi tavaszi-nyári kollekciójának reklámarca volt.









Valóságshow Virággal

Gáspár Győző kisebbik lánya, Virág az ország szeme láttára cseperedett fel. Az édesapjáról elnevezett valóságshow-ban mindenki láthatta első lépéseit, olykor hangos hisztijeit. Azóta viszont nagylánnyá lett, tavaly nyáron ünnepelte 14. születésnapját, hajnalig tartó buliján 64 gyerek tette tiszteletét. Több tízezren követik a neten: Instagram-oldalára feltöltött képeit 36 ezren lesik árgus szemekkel.









Alma és a fája: Cindy és a lánya

Csak 14 éves, de édesanyja tökéletes hasonmása Cindy Crawford lánya, Kaia. Másnak élete végéig csak álom marad egy Vogue-címlap, ám a tini már fülig érő szájjal szerepelt Cindyvel a legnevesebb divatmagazin borítóján. Kaia mindent megtesz, hogy milliós rajongótábora ne csak anyja hírneve miatt kövesse őt, topmodellként is igyekszik bizonyítani: megéri odafigyelni rá.









Multimilliomos Kardashian-tini

A 21. század egyik legnagyobb rejtélye, hogy a Kardashian család tagjai mitől is híresek valójában, de Hódi Pamelához hasonlóan ők is egyszerűen csak népszerűek. A botrányoktól nem mentes, népes család legkisebb tagjának, a 17 éves Kylie Jenner luxuséletét az Instagramon 86 millióan, a Facebookon 19 millióan követik. Kim Kardashian féltestvérét a Time magazin két éve a világ legbefolyásosabb tinijének választotta. A nevével fémjelzett Kylie Cosmetics az egyik legnépszerűbb sminkmárka, nővérével, Kendallal közös ruhamárkát gondoz, és póthajkollekciót is tervezett már.