Tomán Szabina férjhez megy Tornóczky exéhez

Bombaként robbant a hot! magazin címlapsztorija: Tomán Szabina gyermeket vár. A Bors információi szerint a 39 éves modell-üzletasszony nem tervezte a babát, ahogy azt sem, hogy a válása után pár hónappal szerelembe esik.

Mint arról a Bors 2016 őszén elsőként beszámolt, Tomán Szabina, Tornóczky Anita volt férjével, Szini Bélával esett szerelembe. A párost akkoriban több nyilvános rendezvényen is látták, kéz a kézben sétáltak. A hot! magazin is arról számol be, hogy Szabinát és kedvesét egy Görögországi nyaraláson látták meg magyar újságolvasók, kik azonnal felismerték őket. Elmesélésük szerint Szabina egyébként tökéletes alakján már látszik, hogy kerekedik a pocakja, amit többször meg is simogatott, így vált egyértelművé, hogy újra gyermeket vár. A modellnek van már egy kislánya, a tízéves Amira, akinek Árpa Attila az édesapja.







A 39 éves, állapotos modellt csodás gyűrűvel jegyezte el Béla © DFP

– Nem tervezték a babát, de ha már megfogant, eszük ágában sem volt nem vállalni – mondja egy névtelenséget kérő bennfentes, aki mást is elárult. – Béla és Szabina nagyon boldog, hónapok óta tervezgetik az esküvőt is.

Informátorunk úgy tudja, hogy már megvolt az eljegyzés is.

– Szabina a nyáron kapott egy csodaszép gyűrűt, klasszikus térdre ereszkedős lánykérése volt, Béla nagyon romantikus típus – magyarázza az informátor. – Na­gyon szeretik egymást, jó páros lesznek egy családként is.

Kerestük a kismamát, Tomán Szabinát is, de lapzártánkig sajnos nem reagált a megkereséseinkre.

Nem volt közös gyerek

Szini Béla és Tornóczky Anita kapcsolata tízévnyi ismeretség és hat- évnyi házasság után futott zátonyra. Természetesen Anitát sokszor, sok sajtóorgánum kérdezte arról, hogy nem akar-e gyermeket vállalni. A válásuk előtt egy évvel a volt miniszterelnök lánya így beszélt:

„Előbb-utóbb aktuális lesz, én sem leszek fiatalabb, 37 éves vagyok. Én nem az a típus vagyok, aki bepánikol, hogy ketyeg a biológiai órája, és azonnal gyerek kell.”







A válás előtt Szini Béla és Tornóczky Anita megpróbálta megmenteni a házasságukat © Végh István

Árpa Attila is talált párt

Tomán Szabina és Árpa Attila tizenkét évig voltak házasok, de az utolsó éveikben már inkább barátként éltek együtt. Mindkettejüket megviselte a válás. Viszonyuk ma baráti, és már Árpa is talált másik párt.