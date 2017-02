Tom Neuwirth: Meg kell ölnöm Conchita Wurstot

2014-ben nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált a szakállas, transzvesztita Conchita Wurst, alias Tom Neuwirth, akit a verseny után az egész világ megismert. A Welt am Sonntagnak adott interjúban Tom Neuwirth arról beszélt, hogy szeretné abbahagyni a fellépéseket mint Conchita Wurst: „Meg kell őt ölnöm” – mondta. Most úgy gondolja, hogy ha nem is saját neve alatt, hanem egy új alteregójával új karriert indíthat be: „A szakállas nővel a dalverseny megnyerése óta mindent elértem. Nincs rá többé szükségem” – nyilatkozta, bár egy második albumot még kiad Conchita Wurst neve alatt.









A mindennapokban ma már férfiként öltözködik, azt tervezi, hogy hamarosan már a színpadon is, nem akar többé nő lenni. A férfiakat szereti, de férfiként, és nem nőként, Conchita szerinte teljesen aszexuális.

Az énekes úgy gondolja, újra magára kell találnia, illetve ki kell találnia magát: „Keresem azt, amit igazán jól tudok. Mindenből csak keveset tudok, ez az igazi problémám” – mondta a lapnak.