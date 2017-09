Tom Cruise miatt titkolta a sztárpár, hogy évek óta jártak

Vége a titkolózásnak! Négy év ködösítés után végre vállalta a kapcsolatát Jamie Foxx és Katie Holmes – számolt be a TMZ. Szerelmük valójában eddig is nyílt titok volt, csakúgy, mint az, hogy a Tom Cruise-tól történt válásakor Katie szigorú megállapodást írt alá, mely többek között azt is kikötötte, hogy a színésznő öt évig nem randevúzhat nyilvánosan. Most, hogy a szerződésben megszabott idő lejárt, Katie és Jamie büszkén vonult ki kézen fogva a malibui tengerpartra.







Tom Cruise végre nem tilthatja meg, hogy volt neje, Katie Holmes nyilvánosan randevúzzon Jamie Foxx-szal © Northfoto