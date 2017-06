Tom Cruise: A boldogság fiatalít

Interjút adott Tom Cruise a magyar származású hollywoodi riporternek, Návai Anikónak A múmia című leg­újabb mozija kapcsán. Az újságíró Párizsban egyetlen külföldi újságíróként találkozhatott Tom Cruise-zal.

– Közeleg Tom ötvenötödik születésnapja, így azt is megkérdeztem, mitől van az, hogy most pontosan úgy néz ki, mint amikor a Top Gunban játszott – számolt be Anikó az interjúról a Borsnak.







Návai Anikót puszival köszöntötte Tom Cruise

– Imádok dolgozni, boldoggá tesz, amit csinálok – válaszolta Tom Cruise. – Tulajdonképpen a boldogság konzervál. Igyekszem megadni mindenkinek a tiszteletet, pontos vagyok, és nem bántok senkit ok nélkül. Kerülöm a negatív energiákat… és persze, ami nagyon fontos: mindent megeszek, de nagyon odafigyelek arra, hogy ne essek túlzásba. Az arany középút az örök fiatalság titka szerintem – tette hozzá a világsztár.

