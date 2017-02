Tolvai Reni ezért lépett le New Yorkba

Tolvai Reni különleges hangjára nemcsak itthon figyeltek fel, egy amerikai kiadó is fantáziát lát a fiatal énekesnőben. Másfél éve dolgoznak együtt, Reni már járt Los Angelesben és ősszel New Yorkban is készített néhány felvételt. Akkor elkísérte édesanyja, most azonban egyedül indul útnak, hiszen ez a néhány nap most csak a munkáról szól majd. Ezen kívül még egy másik hatalmas élményben is része lesz: Renit elviszik a New York-i divathétre, ahol több bemutatót nézhet majd végig az első sorból.

– Nagyon várom már az utat, hiszen ez a munkáról fog szólni, a dalszerzésről és stúdiózásról. Új és nagyon tehetséges, elismert producerekkel dolgozhatok együtt. Most 2-3 dalt készítünk el a következő kislemezemhez, amit már ők adnak ki és terjesztenek világszerte. A kiadómmal együtt a NY Fashion Week-re is hivatalosak vagyunk, ami hatalmas élmény lesz! Alig várom! Hírhedten divatimádó vagyok és ott az első sorból csodálhatom majd a showkat – mesélte lelkesen Reni.

Az énekesnő csak 10 napra hagyja el Magyarországot, többre nem tudja, mert rengeteg felkérése van már év elején is.