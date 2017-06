Tengerhez viszi nyaralni ikreit Baby Gabi

Kilenc hónaposak Baby Gabi ikrei, s ez az elmúlt pár hónap elég volt ahhoz, hogy az énekesnő belejöjjön az anyaságba. Gabi nagyon jól érzi magát gyermekeivel, Bencével és Botival, akik maguk is tanítgatják anyjukat a szülői feladatokra. A család már attól sem retten vissza, hogy a két picivel nyaralni induljon, és előbb hazánkat, majd az olasz partokat is felfedezze.

– Először tartunk egy főpróbát itt Magyarországon, így tudni fogjuk, mire figyeljünk oda, mi az, amit feltétlenül magunkkal kell vinni, és melyek a teljesen felesleges holmik – tervezgette a nyarat jókedvűen Gabi. A kis család hamarosan egy vidéki faház felé veszi az irányt, majd ősszel jöhet a külföldi vakáció.







Bence és Boti már kilenc hónapos, édesanyjuk tőlük is sokat tanul a gyermeknevelésről. Mikor dolgozik, édesapjuk van a kicsikkel.

– Nagy társasággal fogunk utazni, mindig együtt szoktunk nyaralni, idén sem lesz ez másképp. Attól, mert van két gyermekünk, még ki merünk itthonról mozdulni. Az első nyaralás biztosan nagyon emlékezetes lesz az énekesnőnek és férjének, de azt is kijelenthetjük, náluk a szürke hétköznapok sem unalmasak. Bencét és Botit születésük óta édesapjuk fürdeti esténként, így Gabi teljes nyugalomban térhetett vissza a munkába, hiszen tudja, hogy Bence és Boti jó kezekben van.

– Újra elkezdtem dolgozni. Egyelőre csak néhány fellépést vállalok, olyankor az apukájuk vigyáz a fiúkra. Az elején állandóan fotókat kértem, ha távol voltam, hogy tudjam, minden rendben van-e, de ma már megvárom, amíg megfürdeti, megeteti és lefekteti őket, csak utána hívom a hírek miatt – árulta el Gabi, akinek hamarosan megjelenik a legnagyobb slágereit egybegyűjtő CD-je is, így most bőven akad dolga.







Hazai kirándulással melegítenek a nagy utazásra



– Tökéletesen megbízom a férjemben, az esti fürdetés egyébként is a kezdetektől kezdve az ő feladata.

Személyi kell hozzá

2009 óta a gyermekeknek is kell személyi igazolvány, ezzel szabadon utazhatnak az európai unión belül. Azonkívül nekik is útlevél kell, ami már nem ingyenes. A legtöbb anyuka aggodalommal csomagol, ha kisbabájával közösen tervez utazást, de azért az egész háztartást szükségtelen magunkkal vinni. A baba csomagjából semmiképp se maradjanak ki a pelenkázás és az etetés eszközei, ruhák és játékok, esetleges gyógyszerek, vízparti nyaraláshoz a napszúrás ellen védő sapka, a naptej. Ha egészségügyileg aggályos országba utazunk, kérjük ki a gyermekorvos véleményét, aki a szükséges oltásokról is gondoskodni fog.