Temetésén gondolkozik Sutherland

Már eltervezte majdani temetése részleteit Kiefer Sutherland. Az Egy becsületbeli ügy 50 éves színésze sokat gondolkozik rajta, hogy nézzen ki a sírköve, és azt is eldöntötte már, milyen zene szóljon a bú­csúztatóján:







Kiefer Sutherland azt szeretné, ha Bruce Springsteen dalai szólnának a temetésén © Northfoto

– Bruce Springsteentől a Born To Run vagy a Racing In The Street. Ezek jól összefoglalnák az életemet – fejtegette a New Musical Express magazinnak. Ha már a daloknál tartott, elárulta, gyermekkora óta a rockzenéért rajong.

– Hétéves voltam, és mindenben a bátyámat, Tomot akartam utánozni. Én voltam az első a másodikosok közül, aki Aero­smith-rajongó volt. De amelyik számba legelőször igazán beleszerettem, az Elton John Your Songja volt – tette hozzá a színész.