Teljesült az álma: Puskás Petié a világ!

Másfél év után visszatapsolta a közönség a „...Tied a világ!” című zenés darabot a Játékszínbe. Élő zenekar kíséretében hangzik el tizenkilenc legendás Illés-nóta. Ezúttal ott lesz Szörényi Levente, Bródy János mellett Puskás Peti is, aki magáénak érzi ezeket a dalokat. Sőt van köztük egy olyan, ami miatt kis híján nem lett énekes.

– Tizenkét éve, a Megasztár első válogatóján meghallottam, hogy valaki a Little Richardot énekli – idézi fel Peti. – Annyira jól énekelte, hogy megijesztett, majdnem hazamentem. Akkor ott azt éreztem, nekem ennyi volt az éneklés. Erre most itt állok, és Little Richar­dot fogok énekelni.







A nagy elődök, Bródy János és Szörényi Levente slágereit imádta Puskás Peti...

Peti annak idején e darab premierjén is itt ült a nézőtéren és semmiképpen sem akart az előadás után hazamenni.

– Hihetetlen volt, szinte megvadultak az emberek, egyszerűen nem lehetett abbahagyni, nem akartunk hazamenni. Reménykedtem benne, hogy egyszer majd én is részese lehetek ennek a produkciónak. Nem értettem, miért nem játszom ebben a darabban? – meséli nevetve. – Most pedig borzasztóan izgulok! Ezen a héten próbálunk, hétvégén pedig már négy előadásunk lesz. Bevallom, egész héten DVD-ket nézegettem. Fantasztikusak a dalok, a szövegek. Zenészként, aki zenét és dalszöveget is ír, különleges élmény egy olyan előadásba belemélyedni, amiben egy zenész életművét dolgozzák fel.