Teljesen új szerepkörben láthatjuk Gáspár Lacit

Gáspár Laci vallja, érdemes több lábon állni, ezért a zsűritagként és műsorvezetőként ismert énekes új üzletbe kezdett: átvette egy kecskeméti étterem üzemeltetését.

Nem is veszi félvállról, maga állítja össze a menüt, ellenőrzi a személyzetet és természetesen zenél is – írta a Blikk.

– Egyelőre több a ráfordítás, mint a haszon, de nem azért csinálom, hogy gyorsan meggazdagodjak belőle. Hosszú távon gondolkodom, most már három gyermekem van, szeretnék több lábon állni, és jó lehetőséget látok ebben a helyben – magyarázta a lapnak.

Laci azt reméli, ez a hely tökéletes lesz arra is, hogy összegyűljön itt a család, a karácsonyt is itt ünnepelték meg, ráadásul szakácsnak tanuló húga is munkát kaphat majd nála.