Tanú lesz L.L. Junior esküvőjén Gór Nagy Mária

Hamarosan nős ember lesz L.L. Junior. Az énekes menyasszonya Kinga, aki az egykori Barátok közt-sztár Körtvélyessy Zsolt, azaz Hoffer Józsi leánya. A nyilvánosság csak pár napja tud a fiatalok kapcsolatáról, de a szerelmesek már hónapok óta együtt vannak, és a romantikus lánykérésre sem most, hanem hetekkel ezelőtt került sor. Rá­adásul nem is akárhogy: a harminchat éves énekes repülni vitte kedvesét, a gépből kinézve pedig egy molinót láttak, „Hozzám jössz?” kérdéssel. A válasz természetesen igen volt. A házasságba Junior két, előző kapcsolatából született gyermekével érkezik, és szerencsére a leendő ara és a kicsik jól kijönnek egymással.







A tervezett menyegzőről néhány információ már kiszivárgott, például, hogy az ifjú pár egyik esküvői tanúja Gór Nagy Mária színésznő lesz.

– A hír igaz, Kinga valóban felkért, hogy az egyházi esküvőjükön legyek a tanúja. Örömmel mondtam igent, nagyon szép párt alkotnak, drukkolok nekik. Kinga a GNM Színitanodámban az iskolatitkár, mondhatni, ő a jobbkezem – mondta el Gór Nagy Mária, és egy pikáns titkot is elárult.







– Zsolt volt az életemben a főiskolás nagy szerelem. Ő volt az első vőlegényem, és bár végül szakítottunk, a mai napig jó viszonyban vagyunk – vallotta be. – Juniort is ismerem, elképesztően tehetségesnek tartom. Rövid ideig a tanára is voltam, járt a színitanodába, de a fellépései miatt nem tudott rendszeresen részt venni az órákon, így fájó szívvel elbúcsúztunk egymástól. Én örülök Kinga és Junior kapcsolatának.