Tanfolyammal készült Gáspár Bea A Konyhafőnökre

A Konyhafőnök VIP nyertese, Gáspár Bea otthon nem főzhet puccos ételeket, azokat most ismerte meg.

Eleinte csak az volt a célja, hogy napról napra továbbjusson, a döntő hetében azonban már meg akarta nyerni a versenyt Gáspár Bea. Akarat­erejével, és persze fantasztikus ételei­vel ez sikerült is, A Konyhafőnök VIP tízmillió forintját ő vihette haza Ko­vács Kati elől.







Beának sikerült megmutatni, hogy Győzi nélkül is képes kitűnni

– Sok szerencse kellett hozzá, de úgy hiszem, ügyes is va­gyok a konyhában, és nagyon akartam nyerni. Hetekkel a verseny előtt egy cukrász barátnőmmel és egy séffel kezdtem el gya­korolni. A magyaros éte­lek a kisujjamban vannak, de mivel otthon nem főzhetek különlegességeket, mert mindenki húzza rá a száját, ezekre külön kellett ké­szülnöm – mondta a Borsnak az eredményhirdetés után Bea, akit leginkább az frusztrált a verseny előtt, hogy nem használhat ételízesítőt.







A Konyhafőnök VIP nyertese

– Otthon mindenbe teszek, nekünk úgy jóízű az étel. A Konyhafőnökben viszont csak só, bors és zöldfűszerek használhatók. Új dimenziókat nyitott meg előttem a konyhában ez a pár hét. Már csak azért is, mert egyedül értem el, és végre be­láttam, hogy tudok egye­dül létezni, nem csak mint Gás­pár Győző felesége, aki mellék­szereplő volt a valóságshow-jában. Győző egyébként nem bízott bennem, azt mondta, másodikként ki fogok esni. De csak azért is megcsináltam. Még most sem hiszem el, hogy olyan embe­reknek ízlett a főztöm, mint a Michelin-csillagos Sárközi Ákos, Wossala Rozina vagy Fördős Zé – büszkélkedett Bea.