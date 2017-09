Takáts Tamásnak ítélte a bíróság a kislányát

Luca jó gyerek, jól tanul, a zenész pedig büszke arra, hogy apja példáját látva sokat olvas is. A rocker élvezi, hogy szülői értekezletre járhat.

Takáts Tamás magán­életéről jó ideje nem lehetett hallani semmit. Ez nem véletlen, a Karthago énekese nehéz időszakon van túl. Feleségével rájöttek, nem illenek össze, elváltak. Közös lányukat, Lucát az édesapjánál helyezte el a bíróság, így a rocker most újra szülői értekezletre jár.

– Tavasszal elváltam Luca édesanyjától, Anikótól, így most ketten lakunk a lányommal. Nagyon jó gyerek. A hétvégékkel van csak gond néha, amikor nekem fellépéseim vannak. De ezt is meg tudjuk oldani, mert ilyenkor elutazik az édesanyjához – mondta a Borsnak Tamás.







A zenésznek három gyermeke van, fiait, Mátét és Mártont válásuk után anyjuk, Bea nevelte. Bár Takáts saját bevallása szerint legalább ezer nőt tett már boldoggá, 2005-ben Anikó mellett találta meg újra a szerelmet. Ennek gyümölcse Luca, de a szülők kapcsolata nem volt felhőtlen. Anikó vérmérséklete miatt többször keveredtek nyilvános botrányba, később anyagi gondokkal küzdöttek, a zenész pár éve egy interjúban pedig arról beszélt, hogy hitvese még Istenre is féltékeny, akihez Tamás a Hit Gyülekezetéhez csatlakozva, tíz éve talált vissza.

– Egy idő után kiderült, Anikóval más a vérmérsékletünk, és a hitünk is, és ez sok konfliktushoz vezetett. A legnagyobb békében váltunk el egymástól, leültünk megbeszéltünk mindent. Megegyeztünk, hogy a gyerek előtt nem mondunk rosszat a másikról. Tartjuk magunkat az 5. parancsolathoz, mely kimondja, „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened ad neked!”– idézte a Bibliát a megtért zenész.







Takáts Tamás ízig-vérig rocker, a szakma, sőt a hivatás összes kellékével, de a szíve mélyén gyengéd szülő. Imádja az apaságot, olyannyira, hogy annak idején fiai gyermekkorát is visszasírta.

– Kicsit kétségbeestem, amikor a fiaim már nem jártak velem a játszótérre. Egyszer el is pityeredtem emiatt. Aztán megadatott, hogy bár kicsit későn, de lett még egy lányom. Nagyon örültem neki.

Apa és lánya kettőse igazán nyerő, Tamás nem szívesen fegyelmez, mint mondja, a példamutatással sokkal többre megy.

– Az a véleményem, hogy a szülők felelőssége jó példát mutatni – véli a zenész. – Szerintem a gyerekek azt csinálják, amit otthon látnak. Én imádok olvasni, és nem kellett nyaggatnom Lucát és a két fiamat, hogy olvassanak. Ezt a módszert javasolnám másoknak is. Luca jól tanul, de a fiaimra is büszke va­gyok. Máté most végzett a GNM Színitanodában, és olyan jól beszél angolul, hogy a középfokú nyelvvizsgáról átküldték a felsőfokúra. Márton pedig bölcsészhallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Úgy néz ki, fogatókönyvíró lesz.