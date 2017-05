Tahi Tóth Lászlót furcsa álmok gyötörték

A visszatérést tervezi Tahi Tóth László, aki a Borsnak elárulta, agyvérzése után fura álmok, hallucinációk és találkozások részese volt.

Tahi Tóth László rövidesen visszatérhet a világot jelentő deszkákra – erről ő maga is mesélt a TV2 Mokka című műsorában tegnap reggel. A színész a József Attila Színház A Hattyúdal című előadása közben lett rosszul, rohammentő vitte kórházba, életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A műsorban mindent felidézett, amire az ominózus napból és előadásból em­lékszik, és azt sem titkolta, van valaki, akinek külön hálás lehet.

– A feleségem, Kárászy Szilvia az én őrző angyalom, aki éjjel-nappal velem volt, és visszahozott, hogy itt lehessek most veletek! – mondta a műsorban, majd a felvételt követően a Borsnak különös élményeit is felidézte azokról a sötétben töltött napokról, amelyeken csak magára s a sportolói múltjából táplálkozó küzdőszellemére támaszkodhatott.







Tahi Tóth a Borsnak bevallotta: fél attól, hogy szerepét visszavegye a Hattyúdalban, mert erről az előadásról vitték el a mentők

– Hallucinációim voltak, főként vizuális jellegűek. Olyan volt az egész, mintha álmodnék. Sok helyre eljutottam így, és nem csak olyanokra, amelyeken már a múltban jártam, újakra is – magyarázta, és hozzátette, ezekben a különleges pillanatokban másokkal is találkozott.

– Színházi dolgozók is felbuk­kan­tak bennük, többen a szinkron­stú­diókból is. Valamint az egyikben, a talán legkülönösebben ott volt az öcsém is. Volt egy hatalmas, balatonfüredi nyaralója, egy kas­télyszerű épület hatalmas medencével. Ott nya­ral­tunk lent sokan, ismerő­sök, fürödtünk, élveztük a napsütést. Ott találkoztam az öcsémmel. De nem be­széltünk, egyébként sem csevegünk külö­nö­sebben. Tudni kell, he­ten voltunk testvérek, öten fi­úk. Úgy gondolom, a férfi­ak között ez normális. Ün­ne­pekkor, karácsonykor pél­­dául természetes, hogy ta­­lál­ko­zunk, és köszöntjük egy­mást, de egyébként nem sűrűn. Most is megvolt köztünk a férfias tá­vol­ságtartás – em­lékezett az „álom­bé­li” vi­szont­látás­ra Tahi Tóth.