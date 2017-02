Sztárt csinál a TV2 a rusnyázó műsorvezetőből

A TV2 félreality-jének szereplője lett Megyeri Csilla, akit már egy ország ismer Alföld TV-s felkonferálása miatt. – Felkértek, én pedig örömmel mondtam igent az Édes életre, mert nagy vágyam volt, hogy kereskedelmi csatornánál dolgozhassak – közölte Csilla. – Két forgatáson vettem eddig részt, és nagyon jól éreztem magam. Sokat segített, hogy ez egy jó csapat remek hangulattal, ráadásul a párommal együtt szerepelhetek. Az pedig külön öröm, hogy az emberek a történtek után picit belelátnak az életembe. Próbálom a jó oldalát nézni az egésznek, és inkább lehetőségként felfogni. Sokan amúgy meg is gyanúsítottak, hogy biztos azért csináltam, hogy ismert legyek. Nevetséges feltételezés.









A műsorvezető úgy tervezi, együtt fogja csinálni a debreceni Alföld TV-t és a Super TV2-n az Édes életet, már ameddig bírja szuflával. De más műsorokról is tárgyal a közeljövőben.

– Még semmi konkrétat nem mondtak, de én leginkább valami könnyű, csajos beszélgetős műsorban tudom elképzelni magamat – ecsetelte. – Tisztában vagyok a saját határaimmal, a politikai vagy gazdasági témák egyelőre nehezek lennének számomra, de később, kellő tapasztalattal remélem, oda is eljutok. Jelenleg járok beszédtechnika-tanárhoz, és rájöttem, nagyon fontos, hogy szakemberektől tanuljak. Egy társműsorvezetőnek is örülnék, úgy minden könnyebb. Ha rossz napom van, akkor ott ül valaki, aki segít. Persze ez visszafele is igaz. Mindenkinek lehet rossz napja vagy egy rossz mondata – zárta Csilla, aki szerepelt már korábban is a TV2-n. Az ÖsszeEsküvőkben anno tangás fenekét is megvillantotta, a Drágám, add az éle­ted! című műsort pedig kétszer is megnyerte a párjával.







Nagy vágya volt, hogy kereskedelmi csatornánál lehessen

A mondat, amitől híres lett

„Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyább társaink. Tartsanak velünk!”

(Alföld TV, Púder című műsor)